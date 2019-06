Leipziger Radrennbahn: Endlich erste Schritte zur Sanierung

Leipzig. In kleinen Schritten, aber immerhin: Es geht voran mit der dringend sanierungsbedürftigen Radrennbahn in Kleinzschocher. Rund 382 000 Euro Landesmittel wurden am Mittwoch von Andreas Schumann, Leiter des Referates für Sportförderung im Sächsischen Innenministerium, symbolisch an der gern auch als „Rüttelpiste“ beschriebenen Trainingsstätte übergeben. Zusammen mit weiteren 433 000 Euro der Stadt wird das Geld jedoch noch nicht für die Instandsetzung der Bahn selbst eingesetzt. Stattdessen sollen die defekte Abwasserringleitung erneuert sowie die Fundamente des Hauptgebäudes trockengelegt werden. „Das hängt hier ja alles bauphysikalisch zusammen, deshalb müssen wir in logischer Reihenfolge vorgehen“, sagte Kerstin Kirmes, Leiterin des Amtes für Sport der Stadt Leipzig, die Eigentümerin und Bewirtschafterin der Radrennbahn ist. „Bei Starkregen dringt das Wasser bis in den Keller ein und fließt da die Wände hinunter“, so Kirmes. Auch in die Bahn dringe die Nässe vor.

Dieses Jahr wird es jedoch mit der Trockenlegung nichts mehr – die Arbeiten sollen im Frühjahr 2020 beginnen. Zuvor werden die Bauleistungen ausgeschrieben. „Das wird dann aber großes Kino“, so Kirmes. Ein Teilabschnitt vor dem Sozialgebäude werde etwa bis zum Boden ausgehoben. Der Trainingsbetrieb müsse derweil zwar nicht ausfallen, aber „punktuell eingeschränkt“ werden.

„Wir als Sportverwaltung haben das Problem, dass wir bei vielen Sportstätten hier in Leipzig erst mal den Bestand sichern müssen“, sagte Sport-Bürgermeister Heiko Rosenthal. Er verwies darauf, dass die geplante Sanierung des Hauptgebäudes und des Bahnbelages im Stadtentwicklungsprogramm sowie im Sportprogramm 2024 verankert sei. Auf ein genaues Startdatum wollte sich Rosenthal nicht festnageln lassen. „Darüber befinden wir uns gerade in Diskussionen mit dem Fachverband. Ein Baubeginn 2021/22 wäre aber ein sehr sportliches Ziel“, sagte der Sportbürgermeister, um im gleichen Atemzug zu betonen, an einen baldigen Fortschritt an der Piste zu glauben.

Der Fachverband Radsport sieht, laut einer Erklärung an den SPORTBUZZER, die anstehenden Sicherungsmaßnahmen als Zeichen, dass die Stadt die Radrennbahn mit in die „sportliche Zukunft“ nehmen wolle. Der Erhalt des Sozialgebäudes könne jedoch nur der Auftakt sein. Man habe immerhin schon 2010 mit der Sanierung des Daches geglaubt, dass die Arbeiten an der Radrennbahn nun richtig losgehen könnten. Bis heute seien allerdings nur Not- und Schönheitsreparaturen gefolgt, heißt es in dem Schreiben.

