Leipziger Radsportler sind sich einig: Das Kriegsbeil ist begraben

Leipzig. Es war ein Durchbruch nach jahrzehntelangem Streit um Leipzigs Radrennbahn, die von vielen in Anlehnung an den früheren Namen Alfred-Rosch-Kampfbahn liebevoll „Roschi“ genannt wird. In dem Rund lieferten sich Generationen von Radlern packende Duelle um deutsche Meisterschaften, Europa- oder sogar Weltmeistertitel. Nach der Wende verfiel das Gelände immer mehr, nach vielen Ärgernissen und sogar einem handfesten Rechtsstreit zwischen dem Sächsischen Radfahrer Bund (SRB) und der Stadt Leipzig hat Letztere nun endlich benötigte Fördergelder angeschoben, um das geschichtsträchtige Gelände für kommende Bahnradfahrer wieder auf Vordermann zu bringen. Anzeige

Schoppe: „Persönliche Befindlichkeiten bei Seite legen“

„Trotz der guten Neuigkeiten schwingt da jetzt noch viel Verbitterung mit“, sagt Holger Tschense (57), der seit acht Jahren an der Spitze des Verbandes steht. Seit der Zwangsräumung inklusive Klage gegen den SRB ist das Tischtuch zwischen Verband und Sportamt zerrissen. Da kann auch die frohe Botschaft zu Weihnachten nicht für viel Freude bei Verbandschef Tschense sorgen. 2015 erhielt der SRB die Kündigung als langjähriger Pächter der Radrennbahn. Im Jahr darauf folgte nach monatelangem Streit sogar die Räumungsklage durch die Stadt – man wollte die Sanierung selbst in die Hand nehmen, hieß es von kommunaler Seite. Doch dann herrschte lange Zeit Stillstand. Mit dem Sportamt befände man sich seitdem im Clinch, gibt Tschense offen zu.

DURCHKLICKEN: Einige Bilder von der Radrennbahn Die Leipziger Radrennbahn ist an vielen Stellen sanierungsbedürftig. Der Radsportverein hat nun einen Fördermittelbescheid bekommen und kann mit den Sanierungsarbeiten an der Fassade und in den Fluchtbereichen (Türen) im Januar/Februar 2021 beginnen. ©

Etwas milder gestimmt ist da schon das Leipziger Radrennsport-Urgestein und früher einmal SRB-Geschäftsführer Wolfgang Schoppe. „In den vergangenen 30 Jahren hat es in Leipzig zwischen allen Beteiligten sehr viel böses Blut gegeben“, sagt auch Schoppe. Jahrelang kämpften er und seine Mitstreiter um bessere Bedingungen. Sie organisierten Arbeitseinsätze, um das Gelände auf Vordermann zu bringen oder sie reparierten Teile der Anlage.

Das alteingesessene SRB-Team sah sich lange zu Unrecht im negativen Fokus. Ihre vielen Bemühungen seien teilweise ignoriert worden, so schildert es Schoppe. Doch für den 79-Jährigen zählen diese Streitereien jetzt nicht mehr, er habe sich aus dem Kampf um die „Roschi“ zurückgezogen. Andere sollen es nun richten. Eines ist ihm dabei besonders wichtig: „Persönliche Befindlichkeiten müssen bei Seite gelegt werden, damit es für den Radsport nach vorne geht. Wir haben im Raum Leipzig viel talentierten Nachwuchs, den es jetzt zu fördern gilt“, sagt Schoppe, dessen Enkel mittlerweile selbst erfolgreich im Bahnradsport mitfahren.

Junkers Wunsch: moderne Bahn nach internationalem Standard

Dietmar Junker blickt schon wieder einen Schritt weiter nach vorn. Er stand nach der Wende 15 Jahre lang an der Spitze des SRB. Auch er erlebte viele Querelen und das Tauziehen um die „Roschi“. Es sei schön, dass sich jetzt etwas bewege, findet Junker. „Doch in Sachen Spitzensport hilft uns die veraltete Bahn leider nicht mehr weiter.“

Denn die Leipziger Radrennbahn ist wegen ihrer Länge und des Zement-Belages anstelle von Holz nicht mehr für internationale Wettbewerbe geeignet. Junkers großer Wunsch: „Eine moderne Radrennbahn nach internationalen Standards für Leipzig.“ So könnte die Messestadt vielleicht einmal zur Kaderschmiede avancieren. Harald Redepenning führte den Verband von 2007 bis 2011. Zu seinen Erinnerungen gehört auch das Thema interne Reibereien: „Leider war es in vielen Fällen nicht immer so, dass im Verband an einem Strang gezogen und Ziele gemeinsam verfolgt wurden.“