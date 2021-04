Leipziger Radsportler Thielbeer bezwingt "Mount Focke" mit Geheimwaffe

Leipzig . Was war das für Ritt. Der eines Husaren. Der Berg hat gerufen und Extremsportler Jan Thielbeer hatte Bock auf den höchsten Gipfel Leipzigs. „Und dann wird geradelt, solange meine Knie mitmachen und der Wille es will. Maximal 24 Stunden.“

Kurzfristige Planänderung

Start um Mitternacht: Jan Thielbeer macht sich zum ersten Mal auf den Weg hoch auf den Fockeberg. 250 mal will er diesen insgesamt in Angriff nehmen, dabei 10.000 Höhenmeter überwinden. ©

Riesensupport durch Freunde und Kollegen

Doch der Sportler blieb unermüdlich und letztlich konnte er den Fockeberg bezwingen. Am Ziel war er sichtlich entspannt. „Ich bin froh und glücklich. Aber das kommt morgen erst an.“ Er sei überrascht gewesen, dass so viele Leute ihn unterstützten. Das habe ihm geholfen. Vor allem, wenn sich der Radler in einem Motivationsloch befand. „Das bleibt nicht aus“, so der Sachse. Cola-Infusionen und Snacks trieben Ihn immer wieder an.