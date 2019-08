Leipziger Rennkanuten diesmal ohne WM-Medaille

Szeged. Zwischen Gold-Jubel und Ernüchterung: Das WM-Fazit der deutschen Rennkanuten in Szeged fällt ein Jahr vor den Olympischen Spielen in Tokio gemischt aus. Während die Kajak-Männer einen wahren Siegeszug hinlegten, gingen die Frauen sowie die Canadier in den olympischen Bootsklassen leer aus. Selbst Vorzeige-Paddler Sebastian Brendel aus Potsdam verließen auf den letzten Metern die Kräfte. Er landete auf den olympischen 1000 Metern auf Rang vier wie tags zuvor die zweifachen Weltmeister Yul Oeltze (SC Magdeburg) und Peter Kretschmer (SC DHfK Leipzig) im C 2. Die Siege gingen nach Übersee: Im Einer gewann der Brasilianer Isaquias Queiros dos Santos. Im Zweier gingen die Europäer erstmals komplett leer aus – hier räumten China, Kuba und Brasilien ab.

Der hoch eingeschätzte Zweier Oeltze/Kretschmer sicherte immerhin den deutschen Startplatz für Tokio. „Nun müssen wir nächstes Jahr unsere Chance suchen. Die Chinesen waren in diesem Jahr saustark“, meinte Kretschmer: „Bronze hätte es wenigstens werden müssen. Wir hatten eine gute erste Hälfte. Dann haben wir versäumt, das Tempo zu forcieren.“ So kam das deutsche Duo in die Wellen der Chinesen. „Da sind wir überrollt worden“, sagte „Kretsche“, der aus der Niederlage extrem viel Motivation für die neue Saison ziehen will. Bei der bevorstehenden DM will er lediglich im Großboot C8 antreten.