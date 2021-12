Leipziger Robert Farken hungrig auf neue Erfolge: „Wir haben immer einen Plan B“

Leipzig. Robert Farken könnte mit dem Jahr 2021 durchaus zufrieden sein. Deutscher Meister auf der für ihn noch recht ungewohnten 1500-Meter-Distanz mit Meisterschaftsrekord und Olympianorm, dann die Reise zum weltgrößten Sportevent nach Tokio samt Erreichen des Halbfinales. Das alles kann sich sehen lassen, zumal das Jahr für den DHfK-Leichtathleten mit einer Hiobsbotschaft begann: Statt ins Trainingslager nach Dubai zu fliegen, musste sich der Mittelstreckler wegen einer Corona-Infektion in zweiwöchige Quarantäne begeben. Anzeige

Einige Erfolge auch im eigenen Wohnzimmer

Doch der für die Zukunft vielleicht entscheidende Fakt ist, dass Robert Farken am Saisonende eben nicht zufrieden ist. Denn Zufriedenheit bedeutet Stillstand. Über das Halbfinal-Ausscheiden sowie den 18. Platz bei den Olympischen Spielen hat sich der gebürtige Leipziger ehrlichen Herzens geärgert. Seine Schlussfolgerung: „Ich will noch mehr und noch besser trainieren, damit ich das nächste Mal nicht vorzeitig rausfliege.“

Inzwischen läuft die neue (Trainings-)Saison und Robert Farken sagt fast schon euphorisch: „Mir geht es sehr gut, ich habe richtig Bock zu trainieren, war schon nach dem letzten Wettkampf im September zwar müde, aber trotzdem hungrig.“ Und der erste Höhepunkt im Wettkampfkalender 2022 wirft schon seine Schatten voraus: die deutschen Hallenmeisterschaften am 26./27. Februar in der Arena Leipzig. Da gibt es für den Blondschopf keine zwei Meinungen: „Das ist unsere Halle – da wollen wir um Himmels Willen nicht verlieren.“

Wie es sich anfühlt, das Heimspiel um die goldene DM-Plakette siegreich zu gestalten, durfte Robert Farken schon mehrfach erleben. Drei Mal hat er in eigener Halle bereits DM-Gold über 800 Meter erlaufen – mal mit fulminantem Endspurt, mal mit ebenso beeindruckendem Start-Ziel-Sieg. Zuletzt triumphierte er 2019 genau zwei Wochen vor dem ersten Corona-Lockdown. Die logische Folge seiner Entwicklung in den letzten Monaten wäre nun die erstmalige Attacke auf den 1500-Meter-Titel in der Halle.

„Ich bin derzeit oft Einzelkämpfer“

Doch so einfach ist das mit der Streckenwahl nicht. „Ich bin nach wie vor Mittelstreckler und nicht auf eine Distanz festgelegt. Auf welcher Strecke ich antrete – da lassen wir uns vorher nicht in die Karten gucken“, so der 1,78 Meter große Athlet, dessen Trainer Thomas Dreißigacker sogar die 3000 Meter ins Gespräch bringt und ergänzt: „Robert könnte sogar einen Doppelstart ins Auge fassen. Doch wegen der Pandemie geht das sicher nicht, derzeit will der DLV die Felder sehr klein halten.“

Ob 800, 1500 oder 3000 Meter wird sicher kurzfristig entschieden. Bis zur Hallen-DM absolviert Robert Farken gleich zwei lange Trainingslager in Südafrika – eines im Advent beendet er gerade und das zweite startet bereits zu Jahresbeginn, um neben den klimatischen Vorteilen vor allem den Höheneffekt zu nutzen. Wenn er gesund durchkommt, dürfte seine Grundlagenausdauer auf Höchstniveau sein, was für eine 3000 in der Halle sprechen würde. Diese Strecke ist er seit der Jugend nicht gelaufen, seine Bestzeit von knapp unter neun Minuten wartet darauf, pulverisiert zu werden. Aber vielleicht braucht er nach den langen Läufen in Südafrika gerade schnelle, kürzere Läufe. Warten wir es ab.