Leipziger Semper und Milosevic überzeugen im direkten Duell

Düsseldorf. In gewissem Sinne ging der SC DHfK Leipzig beim Handball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz am Samstag in Düsseldorf als Sieger und Verlierer vom Parkett. Denn bei der 27:29 (10:9)-Niederlage des von Christian Prokop betreuten Gastgebers standen sich vor 11.593 Zuschauern mit Franz Semper und Alen Milosevic zwei grün-weiße Akteure gegenüber. Dabei machte Ersterer seine Sache besonders gut. In der stark ersatzgeschwächten deutschen Sieben war das Leipziger Nachwuchstalent mit vier Treffern bester Werfer. Aber auch Kreis-Wühler "Milo" wusste zu überzeugen, sorgte für drei Treffer.