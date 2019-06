Leipziger Slalomkanute Franz Anton feiert ersten Weltcup-Sieg im Canadier-Einer

Bratislava. Orte mit einer besonderen Geschichte bleiben dauerhaft in Erinnerung. Der Leipziger Kanuslalom-Weltmeister Franz Anton kann davon ein Siegerlied singen. 2012 gewann er in Bratislava mit LKC-Partner Jan Benzien im Zweiercanadier die erste Medaille bei einem Weltcup – und die glänzte golden. Im Heute und hier: Der 29-jährige Anton erkämpfte am Sonnabend in der slowakischen Hauptstadt sein erstes Weltcup-Gold als Solist.