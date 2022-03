Leipziger Sport-Wochenende: L.E. Volleys, Uni-Riesen und MFBC sieglos

Volleyball: Für die L.E. Volleys hat es wieder nicht zum Sieg gereicht. Beim Topteam SV Schwaig schafften die Jungs von Trainer Jan Pretscheck immerhin ein 2:3 (12:25, 25:22, 24:26, 25:17, 17:19), der einfache Punktgewinn könnte im Abstiegskampf der 2. Liga zu wenig sein. Auf den VC Dresden auf dem ersten Nichtabstiegsplatz verkürzte L.E. den Abstand auf acht Punkte. „Wir haben eine unserer besten Abwehrleistungen gegen einen wirklich starken Gegner gezeigt“, kommentierte Pretscheck. „Dass wir es am Ende nicht schaffen zu gewinnen, ist damit zu erklären, dass der Rucksack der vielen Niederlagen bei einigen schwer wiegt.“ Dennoch könne man optimistisch auf Samstag (20 Uhr) schauen, so der Trainer. Schließlich haben die Volleys endlich mal wieder ein Heimspiel nach vier Auswärtspartien – es geht auch im Derby gegen den GSVE Delitzsch. „Wenn wir eine Leistung wie in Schwaig anbieten und endlich mal einen vollen Kader haben, dann ist das eine gute Grundlage für ein geiles Derby“, kündigt Pretscheck an. Anzeige

Handball 1: Die Drittliga-Frauen des SC Markranstädt brachen mit ihrem Rumpfteam in Schwerin nach eigener 20:19-Führung in den letzten 20 Minuten ein und unterlagen 25:32. Von den nur acht Feldspielerinnen traf Tabea Wipper mit acht Toren am besten.

Handball: Die U19 des SC DHfK steht im Bundesliga-Achtelfinale. Die Grün-Weißen gewannen daheim auch das Rückspiel gegen den HC Bremen mit 35:27 (18:14) und treffen in der Runde der besten 16 auf Balingen/Weilstetten. Vor 70 Zuschauern in der kleinen Arena war Friedrich Schmitt bester DHfK-Werfer.

Fußball 1: RB-Profi Dani Olmo hat Ex-Weltmeister Spanien im Duell mit Außenseiter Albanien in letzter Minute den 2:1-Sieg gerettet. Olmo traf in der 90. Minute für die Spanier, die seit dem EM-Titel vor zehn Jahren auf einen großen Triumph warten.

Fußball 2: Zum dritten Mal in Folge ist das Oberliga-Spiel von Inter Leipzig wegen Corona ausgefallen – diesmal hatte der Gegner An der Fahner Höhe zu viele positive Fälle.

Floorball: Im mitteldeutschen Bundesliga-Derby der beiden erfolgreichsten Männerteams der vergangenen Jahre unterlagen die Leipziger MFBC-Löwen gestern in Weißenfels trotz Aufbäumens im letzten Drittel 4:7. Das Vorspiel verloren die Leipziger Frauen 1:4. Die DHfK-Männer unterlagen daheim gegen Chemnitz nach ausgeglichenem erstem Drittel 5:12.



Kegeln: Zweitligist SK Markranstädt hat sein Auswärtsspiel bei Semper Berlin furios 8:0 gewonnen, konnte Spitzenreiter Stollberg aber nicht von Platz eins verdrängen. „Rudi“ Schröder war an der Spree mit 632 Punkten bester Markranstädter Kegler.

Tennis: Bei den ostdeutschen Hallentennis-Meisterschaften der U14 in Espenhain wurde Daria Barsukov (TV Machern) erst im Finale von einer Berlinerin gestoppt. Bronze in der U12 in Abtnaundorf holte ihre Vereinskollegin Sarah Walter. Beide werden von Oleg Barsukov trainiert.

Badminton: Der Tauchaer SV ist in der Sachsenliga ungeschlagen. Taucha gewann nach fast sechsmonatiger Pause das Derby in Markranstädt und in Marienberg jeweils 5:3 und ist mit 15:1 Punkten Zweiter hinter Zittau.