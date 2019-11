Leipziger Sportlerumfrage sorgt für Unmut

Leipzig. Wenige Tage nach dem Landessportbund sucht nun auch der Stadtsportbund Leipzig (SSB) nach den „Sportlern des Jahres 2019“. Die öffentliche Umfrage – per Stimmkarte oder online – beginnt am Sonnabend. Die Sieger werden traditionell beim „Ball des Sports“ am 25. Januar auf der Neuen Messe gekürt. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass sich Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) eine Woche vor der OBM-Neuwahl die Gelegenheit nicht nehmen lässt, den Siegern persönlich die Hand zu schütteln.

Kandidatenliste der SSB-Geschäftsstelle sorgte für Irritationen

Eigentlich sollte die Umfrage 14 Tage früher starten, doch die ursprüngliche Kandidatenliste der SSB-Geschäftsstelle hatte für Irritationen und Einsprüche gesorgt – unter anderem durch die LVZ-Sportredaktion. Erstmals erfolgte sogar ein Neudruck der Stimmkarten. Fakt ist: Die zehn Kandidatenplätze bei den Frauen und Männern wurden nicht ausgeschöpft. Dies liegt zum einen an den zum Teil ausgeblieben Erfolgen bei den internationalen Top-Ereignissen. Andererseits aber an den strengen Regularien des SSB, der vor allem EM- und WM-Starts in olympischen Disziplinen für eine Nominierung berücksichtigt und die besten U23-Sportler ausschließlich zur separaten Jugendehrung im Dezember einlädt.

Keine Nominierung trotz freier Listenplätze

Aus den Kandidaten sticht Kanuslalom-Weltmeisterin Andrea Herzog hervor. Bei den Männern ist kein klarer Favorit auszumachen. Mit Bahnrad-Ass Felix Groß ist der Umfrage-Sieger von 2017 dabei, mit Paratriathlet Martin Schulz der Serieneuropameister dieser Sportart. Trotz freier Plätze nicht nominiert wurde mit Maria-Theresia Till die Europameisterin im Westernreiten sowie mit Rüdiger Selig der einzige Leipziger Straßenradprofi, der mit seinem Team beim Giro d’Italia aufgetrumpft hatte.

Mitgliedsantrag des MFBC abgewiesen

Bei den Teams kann neben den „üblichen Verdächtigen“ die Leichtathletik-Staffel des SC DHfK gewählt werden, die nach ihrem deutschen Meistertitel auch noch mit zwei Sprintern bei der WM in Doha vertreten war. Die meisten Diskussionen gibt es aber rund um die Nicht-Nominierung des einzigen hiesigen Deutschen Meisters in den Spielsportarten: die in Leipzig ansässigen Löwen des Mitteldeutschen Floorball-Clubs (MFBC). Dies liegt laut SSB-Geschäftsführer Michael Mamzed nicht daran, dass man die Leistung gering schätze. „Es liegt am Konstrukt MFBC, das nicht in unsere Struktur passt. Das ist ein Förderverein, in dem neben dem Leipziger Club SSC auch ein Schkeuditzer und ein Grimmaer Verein Mitglied sind.“ SSB-Präsident Uwe Gasch legt nach: „Wer bei uns nicht Mitglied ist, kann nicht nominiert werden.“ Ein Mitgliedsantrag wurde übrigens abgewiesen.

Deutscher Meister vermisst Gleichbehandlung

Die Floorballer reagierten schockiert – und lassen die Begründung nicht gelten, zumal Sportbürgermeister Heiko Rosenthal (Die Linke) dem Team unmittelbar nach dem Titel gratuliert hatte. SSC-Abteilungsleiter Holger Saß spricht von einer „riesengroßen Sauerei“ sowie von „fadenscheinigen, längst ausgeräumten Argumenten“. Er vermisst Gleichbehandlung und sieht im SSB-Vorgehen „einen Schlag ins Gesicht unserer Spieler, Funktionäre und Eltern unserer Kinder. So motiviert man kein ehrenamtliches Engagement, sondern fördert Verdruss und Demotivation“.

Spieler irritiert

Die Spieler verstehen die Welt nicht. Svenson Hoppe meint: „Es ist nicht fair. Wir betreiben Leistungssport ohne Vergütung, trainieren jeden Tag und reisen jedes zweite Wochenende 800 Kilometer. Wieso wird unser Erfolg nicht belohnt?“ Svenson Hoppe ergänzt: „Ich finde diese Entscheidung traurig für die gesamte Stadt. Auch in einer Randsportart haben wir Anerkennung verdient.“ Torhüter Pavel Lubentsov findet: „Unser Titel ist Ergebnis von sechs Jahren leidenschaftlicher Arbeit. Die jetzige Situation betrübt mich enorm.“ Michael Mamzed räumte ein, dass die diesjährige Nominierung nicht optimal gelaufen sei und die Kriterien überarbeitet werden sollen. Nach LVZ-Formationen kam zu dem sensiblen Thema Sportlerumfrage nicht einmal das SSB-Präsidium zusammen, um in Ruhe alle Argumente auszutauschen. Etwaige Änderungen im kommenden Jahr wären sicher begrüßenswert, nützen den aktuell Betroffenen aber nichts mehr.

Die nominierten Kandidaten

Sportler des Jahres 2019 - nominiert in alphabetischer Reihenfolge: Stefan Bötticher (Chemnitzer PSV, Radsport)

Richard Freitag (SG Nickelhütte Aue, Skispringen)

Eric Frenzel (SSV Geyer, Nordische Kombination)

Felix Groß (SC DHfK Leipzig, Radsport)

Frank Grunert (ESV Lok Chemnitz, Kegeln - Sehbehinderte)

Nicolas Heinrich (ESV Lok Zwickau, Radsport)

Axel Jungk (BSC Sachsen Oberbärenburg, Skeleton)

Tom Liebscher (Kanu‐Club Dresden, Kanu-Rennsport)

Max Poschart (SC DHfK Leipzig, Tauchsport

Martin Schulz (SC DHfK Leipzig, Paratriathlon)

Sportlerin des Jahres 2019 - nominiert in alphabetischer Reihenfolge: Tina Dietze (SG LVB Leipzig, Kanu-Rennsport)

Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, Biathlon)

Andrea Herzog (Leipziger Kanu‐Club, Kanu-Slalom)

Romy Kasper (SC DHfK Leipzig, Radsport)

Caroline Pohle (Tristars Markkleeberg, Triathlon)

Elena Poschart (SC DHfK Leipzig, Tauchsport)

Tina Punzel (Dresdner SC 1898, Wasserspringen)

Stephanie Schneider (BSC Sachsen Oberbärenburg, Bob)

Christina Schwanitz (LV 90 Erzgebirge, Leichtathletik - Kugelstoßen)

Julia Taubitz (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, Rodeln)

Mannschaft des Jahres 2019 - nominiert in alphabetischer Reihenfolge: Chemnitzer Ballspiel-Club (Goalball)

Team Finswimming (SC DHfK Leipzig & Tauchclub NEMO Plauen, Finswimming)

Bobteam Francesco Friedrich (BSC Sachsen Oberbärenburg, Bob)

HC Leipzig (Handball-Club Leipzig, Handball - Damen)

Juniorteam Bahnradsport (Lok Zwickau & RSV Venusberg, Radsport)

Leichtathletik-EM-Team (LAC Erdgas Chemnitz, LV 90 Erzgebirge & SC DHfK Leipzig, Leichtathletik)

Niners Chemnitz (BV Chemnitz 99, Basketball - Herren)

RB Leipzig (Fußball - Herren)

SG Leipzig-Plauen (Sitzball)

Bobteam Nico Walther (BSC Sachsen Oberbärenburg, Bob)