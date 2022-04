Leipziger Sport-Wochenende: HCL hält die Klasse, ATV-Damen verlieren, USC mit Sieg und Niederlage

Handball 1: Mit dem elften Saisonsieg haben die HCL-Handballerinnen den Klassenerhalt in Liga zwei auch rechnerisch sicher. Die Leipzigerinnen besiegten den TV Aldekerk 31:29 (16:16). Das Spiel war bis zum Schluss spannend. Am Tag vor der Partie verletzte sich Abwehrspezialistin Sharleen Greschner am Knie – damit schrumpfte der kleine Kader erneut. Jacqueline Hummel durfte nach Corona-Infektion nur 2x10 Minuten auflaufen. Mit acht Toren war Jule Weise beste Werferin, zwei B-Jugendliche trugen sich in die Torschützenliste ein. Anzeige

Handball 2: Die U19 des SC DHfK hat das Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft 30:19 (13:10) gewonnen und steht mit einem Bein im Semifinale. Damit gilt das Rückspiel am Samstag (16.30 Uhr) in der kleinen Arena als Formsache. Die Entscheidung in Melsungen fiel vor 250 Zuschauern kurz nach Wiederbeginn, als das Team von Trainer Matthias Albrecht in sieben Minuten von 13:10 auf 18:10 davonzog. Bester Leipziger Werfer war Linksaußen Nils Greilich mit neun Treffern.

Radsport: Der Zwickauer Nicolas Heinrich hat beim Nations Cup der Bahnradsportler in Glasgow Platz zwei in der 4000-m-Einerverfolgung belegt. In der Qualifikation war der 21-jährige Schützling von Dietmar Junker aus Leipzig in 4:08,272 min deutschen Rekord gefahren. Heinrich ist seit einigen Monaten auch Mitglied des SC DHfK Leipzig. Das Finale gewann der Franzose Corentin Ermenault. Unterdessen hat der Leipziger Profi Felix Groß nach seiner Schulter-OP die Klinik verlassen. „Ich hätte mir den Rekord auch zugetraut. Nun brauche ich erst mal Geduld.“

Basketball: Die Uni-Riesen haben aus zwei Partien in drei Tagen zwei von vier Punkten geholt. Am Donnerstag setzte sich das Team von Trainer Jens Dietze in der 2. Basketball-Regionalliga 78:62 gegen Gotha durch, am Sonnabend gab es ein 68:83 in Baunach. Ein gemischtes Fazit zog der Coach: „Gegen Gotha war es eine super Teamleistung, dazu ragte Leander Dalchau mit 27 Punkten heraus.“ In Baunach brach sich der Jungspund den Finger, was die dezimiert angereisten Leipziger zusätzlich schwächte. „Da haben wir zudem die erste Halbzeit verschlafen.“

Tennis: Beim Dunlop-Cup Ost in Dresden unterstrich der Leipziger Tennisspieler Florian Daffner (RC Sport) seine gute Form. Der 20-Jährige stand im Finale gegen Sachsenmeister Fynn Sieckmann (Dresden) bei vier Matchbällen dicht vor dem Turniersieg. Doch die vergab Daffner – der Dresdner gewann die Partie 5:7, 6:0, 12:10. Amelie Worring (15/Espenhain) lieferte im Finale Franziska Kremerskothen (Aschheim) einen großen Kampf und verlor 4:6, 7:5, 6:10.