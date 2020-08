Leipziger Sprinter Deniz Almas holt 3. Platz in Monaco

Monaco. Er kann es länger, er kann es besser: Deniz Almas tritt in Monaco beim 200-Meter-Sprint an und überzeugt auch auf einer Distanz, die er selbst als "nicht meine Paradestrecke" bezeichnet. Glänzen tut der #turbotürke trotzdem. In 20.64 Sekunden holt der Leipziger Läufer (VfL Wolfsburg) sich den dritten Platz bei der Diamond League in Monaco.

An Pause ist dabei nicht zu denken. Am Samstag fliegt der 23-Jährige zurück nach Deutschland. Schon am Sonntag tritt er auf seiner üblichen Strecke in Leverkusen an. Das straffe Programm mache ihm aber nichts aus, so Almas. Die zusätzliche Belastung habe er für dein internationalen Start im Fürstentum gerne in Kauf genommen. Auf der Weltbühne darf er sich im September wieder messen: Am 17.09. läuft er seine 100-Meter-Paradestrecke in Rom.