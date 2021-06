Leipziger Stadtpokal wird fortgesetzt - Viele Regeln bei der Rückkehr in den Spielbetrieb

Leipzig. Den Ligenspielbetrieb hat der Fußballverband der Stadt Leipzig (FVSL) bereits vor einigen Wochen abgebrochen . Zum Pokal war das letzte Wort dagegen noch nicht gesprochen, bis jetzt. Vor dem Hintergrund der sinkenden Sieben-Tages-Inzidenz und den damit verbunden Lockerungen auch für Sportler hat der Vorstand des FVSL am Mittwochabend beschlossen: Es wird weitergespielt, und zwar zeitnah. Los geht‘s bereits in der kommenden Woche. „Alle Beteiligten sind heiß auf die Fortsetzung des Wettbewerbes und können es kaum erwarten wieder richtig gegeneinander zu spielen“, sagte der Vizepräsident des Verbandes, Oliver Gebhardt, gegenüber dem SPORT BUZZER. „Damit erhält dieses enttäuschende Fussballjahr doch noch ein vernünftiges Ende.“

Saison wird minimal verlängert

Das Programm dafür ist ehrgeizig. In zehn Altersklassen, von den Herren und Frauen über den Volkssport bis zu den E-Junioren, sollen die Titelträger und Titelträgerinnen regulär ermittelt werden. Um das zu schaffen, verlängert der FVSL die Saison um drei Tage, exakt bis zum 3. Juli. Dann steigt auf dem Gelände der Sportschule in Abtnaundorf der Finaltag für alle, werden innerhalb von knapp zwölf Stunden zehn Partien ausgetragen. Für die A- bis E-Junioren werden diese im Rahmen des Leipziger Cups ausgetragen. Entfallen müssen anno 2021 die Turniere der F-Junioren und der Bambini. „Hunderte Kinder, teilweise unter sieben Jahren, und deren Eltern auf dem Gelände, das ist derzeit leider nicht umsetzbar“, so Gebhardt.

Sechs Teams starten bereits am kommenden Mittwoch. Denn mit den Partien Roter Stern II gegen die SG Lausen (Herren), SpG MoGoNo/Wahren gegen SG Lausen (Senioren Ü35) und Roter Stern III gegen SG MoGoNo III (E-Junioren) stehen noch zwei Nachholspiele auf dem Plan. Beginnend ab dem Wochenende 12./13. Juni steigen dann auch die anderen im Wettbewerb verbliebenen Teams ein. Aufgrund des engen Zeitplans gibt bis zum Endspieltag keine Pausen mehr, steht zumindest bei den Herren auch eine englische Woche an.

Zuschauer zum Finaltag?

Überdies geht nichts ohne Hygienekonzept. Alle teilnehmende Clubs müssen dem FVSL bis zum 9. Juni für den Fall eines Heimspiels ein entsprechendes Dokument entsprechend der gültigen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung vorlegen. Auf den Auswechselbänken gilt ebenso Maskenpflicht wie für alle Personen außerhalb des Spielfeldes. „ Ebenso muss bei bestehender Testpflicht jeder Spielende oder Offizielle eigenständig den Nachweis eines negativen Coronatests, Immunisierungsnachweises oder Impfnachweises entsprechend der gültigen Verordnungen vorlegen“, so der Verband. Ist an einem Spielort eine Austragung ohne Tests möglich (das trifft zu, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz an 14 Tagen in Folge unter 35 liegt), wird das Heimrecht entsprechend getauscht.