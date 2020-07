Leipziger Triathlon soll am 26. Juli stattfinden - Halbmarathon für Oktober geplant

Leipzig. Er ist Kult, der Leipziger Triathlon am Kulkwitzer See. Doch um diesen Status schert sich ein gewisser Corona-Eindringling herzlich wenig. Nichtsdestotrotz soll die 37. Auflage des Schwimm-, Rad- und Lauf-Events am 26. Juli stattfinden – ohne Publikum.

„Wir planen weiter und passen unsere Organisation den geforderten Konzepten an. Wir stehen im regen Kontakt zur Veranstaltungsbehörde im Rathaus“, erklärte Sven Bemmann, der Chef des Leipziger Triathlon-Vereins. Wie das Ordnungsamt auf SPORTBUZZER-Anfrage mitteilte, benötigt der Leipziger Triathlon an sich formal keine Erlaubnis. Die straßenrechtlichen Erlaubnisse zur Nutzung der öffentlichen Flächen sind erteilt, und ein abgestimmtes Hygienekonzept für diese Veranstaltung liegt vor.

Sonnenwendschwimmen als erster Testlauf

Mit dem 9. Sonnenwendschwimmen unter dem Motto „Wir bieten Corona die Stirn“ hatte es bereits einen erfolgreichen Testlauf gegeben. 290 Teilnehmer wurden an jenem Freitag gezählt, für den Triathlon sind insgesamt 800 (400 Starter in 25er Gruppen am Vormittag in der olympischen Variante/400 nach gleicher Prozedur am Nachmittag im Fitness-Kampf) gemeldet. Sollten Besucher des Naherholungsgebietes den Veranstaltungsverlauf beobachten, gelten für diese die einschlägigen Schutzregeln.

Die Hoffnung auf eine weitere Traditionsveranstaltung im Krisen-Modus hat Ronny Winkler (maximalPuls). Am 11. Oktober soll der Leipziger Halbmarathon ausgetragen werden. Im vergangenen Jahr waren knapp 2000 Teilnehmer dabei. „Die Anmeldung ist noch offen, erst wenn die Genehmigung erteilt wird, werden die Startgebühren fällig“, erklärt Geschäftsführer Winkler, für den als kommerzieller Veranstalter bisher kein Zuschuss aus einem Hilfspaket „geliefert“ wurde. „Wir können uns nur selbst helfen.“

Erster schmerzlicher Eingriff in sein Großsportveranstaltungsprogramm war die Absage der Neuseenclassics. Eigentlich hätte es von der Stadt einen Projektzuschuss gegeben. Es gebe Gespräche und die Hoffnung auf Unterstützung, es wäre auch ein positives Signal in der angespannten Lage. Bisher wurden 30.000 Euro an Startgeldern zurückgezahlt. Einnahmen durch das neue Sieben-Seen-Format für Jogger, Walker und Wanderer „runthelake“ (mittlerweile über 1500 Anmeldungen) sind da und fließen gleich wieder in die Radsport-Verpflichtungen. Mehr denn je ist das Bekenntnis der Partner überlebenswichtig: Der neue Titelsponsor Höffner hat seine Zusage für 2021 gegeben, der 30. Mai ist terminiert.

Leipzig-Marathon nimmt 2021 neuen Anlauf

Auf ein Neues heißt es auch beim Leipzig-Marathon, der wie gehabt unter Regie des Stadtsportbundes am 18. April 2021 stattfinden soll. Auf ein Wiedersehen zum 45. Frühjahrsklassiker hofft der Sportliche Leiter Peter Schütze. Gemeinsam mit dem Team um Geschäftsführer Michael Mamzed stand nach der coronabedingten Absage mit der Rückabwicklung eine Mammutaufgabe an. Knapp 4000 Leute, die sich bis zum Tag X verbindlich angemeldet hatten, wurden per Mail über die Vorgehensweise informiert. Da die Organisatoren schon in Vorleistung gegangen waren, baten sie, auf die Hälfte des Startgeldes zu verzichten. Wer das nicht wollte, bekam den vollen Preis erstattet.

