Leipziger Tristesse im Geisterspiel: RB unterliegt Leverkusen deutlich

Leipzig. Die letzte RB-Heimpartie unter Ausschluss der Öffentlichkeit fand am 16. Mai statt, endete 2:2. Torschützen beim vergnüglichen Match gegen Wolfsburg: Marcel Sabitzer und Justin Kluivert. Die Corona-Neuauflage ohne Fans ist weit weg vom beschwingten Mai-Part, endet nach erschreckend schwacher (Abwehr)Leistung gegen überlegene Leverkusener mit einer 1:3 (0:2)-Heimpleite.

Tore: 0:1, Florian Wirtz (21.), 0:2 Moussa Diaby (34.), 1:2 Anndré Silva (62.), 1:3 Jeremie Frimpong (64.). Der Zug nach oben ist vorerst abgefahren, der XXL-Satz auf Champions-League-Platz vier misslingt, RB verharrt mit schmalen 18 Punkten im Niemandsland der Tabelle.

Jesse Marsch, Co-Trainer Marco Kurth, Torwarttrainer Frederik Gößling, Abwehrchef Willi Orban, Zweikämpfer Mo Simakan und Rekordspieler Yussuf Poulsen fehlen Corona-bedingt. Marsch und dessen rechte Hand, Achim Beierlorzer, machen aus der Not eine Tugend, entstauben „Never change a winning team!“ Alsdann laufen die elf Star(t)spieler vom 5:0 in Brügge auf. Eine unveränderte RB-Mannschaft in einer englischen Woche gab es noch nie. Marschs hochsympathischer Kollege Gerardo Seoane leidet da schon eher unter der Qual der Wahl, kann Könner wie Kerem Demirbay, Charles Aráguiz oder auch Nadiem Amiri auf die Bank setzen. Anzeige

Rein in die nahezu menschenleere und eiskalte Red-Bull-Arena. Achte Minute, der erste Aufreger. Moussa Diaby schießt nach verwirrender Bayer-Kombination gegen eine komplett entbößte Abwehr das 1:0. Zählt nicht, weil Amine Adli in der Entstehung hauchzart im Abseits steht. RB macht auch mit und hat nach glänzender Vorarbeit von Nordi Mukiele durch Josko Gvardiol eine Top-Chance. Der verzieht nach Finte knappe mit dem Vollspann (16.). Es sollte für lange Zeit der letzte verheißungsvolle Angriff bleiben. Dann schlägt es ein im Kasten von Josep Martinez. Palacios passt gefühlvoll in den Lauf von Bayer-Juwel Florian Wirtz, der Angeliño abhängt wie einen schwer gängigen Waggon und unhaltbar einnetzt (21.). Sagen wir es so: An einem gelernten Abwehrspieler wäre der Nationalspieler nicht so unbehelligt vorbeigekommen. 1:0 für Leverkusen.

RB kommt nicht ins Pressing, kriegt die Räume nicht geschlossen, läuft viel - vor allem hinterher. Bayer ist schneller, klarer, fußballerisch besser, sorgt bei Vorstößen für Verhältnisse wie in einem Hühnerstall der Besuch vom Fuchs hat. Logische Folge: Das zweite Tor für die zupackenden Gäste. Diesmal hat Jonathan Tah viel Zeit, um sich umzuschauen. Tah schlägt den Ball in die Spitze, wo weder Lukas Klostermann noch Gvardiol durchblicken, geschweige denn Diaby am hübschen Einkehrschwung und Torschuss hintern. 2:0 (34.). Beierlorzer bringt sehr kurz vor der Halbzeit Dominik Szoboszlai für den in der Luft hängenden Brian Brobbey. Nur mal so: Das hätte man (ihm) auch in der Pause (an)tun können. Dann sind die ersten 48 Minuten vorbei. Es ist ein völlig anderes Spiel als beim willfährigen FC Brügge. RB fehlt Gift, Dynamik, Überzeugung, Tiefe, alles. Bayer führt verdient.

Wiederbeginn. Geht noch was im Sechs-Punkte-Spiel? Konrad Laimer prüft Lukas Hradecky mit einem satten Linksschuss. Bayer kontert und Martinez verhindert gegen Adli das 0:3. RB ist jetzt besser im Spiel, hat diverse Halb-Chancen, werkelt mut Hingabe am Spagat zwischen totaler Offensive und Sicherheitsbedürfnis. Ein Tor muss her. Und das fällt verdientermaßen in der 62. Minute. Nkunku flankt, André Silva köpfelt, 1:2. RB ist wieder im Spiel und schießt sich selbst ins Knie. Die Abwehr steht offen wie ein Marathon-Tor, Jeremie Frimpong schießt, Angeliño geht halbgewalkt hin und fälscht zum 1:3 ab (64.). Danach schießt Diaby an den Innenpfosten. Nein, diese Rote Bullen sind an diesem Abend nicht mal bedingt abwehrbereit. Und wann holt Beierlorzer Angeliño runter? RB hat nach einem Handspiel die Chance zum 2:3, doch Szoboszlai schießt den Elfmeter an den Pfosten (88.). Bayer spielt die Partie problemlos runter, hüpft auf Platz drei. Die Rasenballer mühen sich vergebens ab, verlieren das zweite Ligaspiel hintereinander und dümpeln im Tiefparterre.



Nächster Halt: Berlin, Stadion an der Alten Försterei. Die Partie beim daheim nahezu unschlagbaren FC Union Berlin wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Die Eisernen kassierten am Sonntag in Frankfurt vorm Schlusspfiff den Treffer zur 1:2-Niederlage

