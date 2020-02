Leipzigerin Alisa Fatum: Sechsfach Gold bei der WM im Winterschwimmen

Für Fatum sind die Freistil-Rekorde auf den 1000m, 200m und 100m die ersten Ausrufezeichen in der Schwimm-Disziplin, denn die 24-Jährige war bisher im – sogar noch kälteren – Eisschwimmen aktiv. Da die Weltmeisterschaften in den beiden frostigen Freiwasser-Wettkämpfen allerdings alternieren, reiste die Leipzigerin in diesem Jahr die knapp 800 Kilometer nach Bled. „Mir macht beides sehr viel Spaß. Solange es im kalten Wasser ist, ist es einfach mein Ding“, sagt Fatum, die seit zwei Jahren in den Wintermonaten im Kulkwitzer See trainiert. Anders als beim Eisschwimmen war das Wasser in Bled etwa fünf Grad kühl und damit für die abgehärteten Teilnehmer keine große Herausforderung.