Leipzigerin Andrea Herzog wird bei der Kanuslalom-EM Achte

Pau/Leipzig. Nach den Bronzemedaillen am Sonnabend durch Jasmin Schornberg (Hamm) im Kajak und Sideris Tasiadis (Augsburg) im Canadier paddelte gestern auch die Leipzigerin Andrea Herzog bei der Kanuslalom-EM voll auf Angriff. Die erste Einzelmedaille bei den Erwachsenen schien für die 19-Jährige vom LKC im Canadier-Finale in greifbarer Nähe, denn die LKC-Athletin hatte in den Läufen zuvor die Plätze drei und zwei belegt. Und auch im Finale hatten schon einige Damen vor ihr gepatzt. Doch letztlich verlor die aus Meißen stammende Wahl-Leipzigerin im unteren Abschnitt viel Zeit – so wurde es Rang acht.