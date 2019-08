Leipzigerin Maria Till gewinnt Europameisterschaft im Westernreiten

Leipzig/Kreuth. Die Leipziger Maria Till hat am Samstag in Rieden bei Kreuth den EM-Titel im Reining der Amateure gewonnen. Die 22-Jährige, die im vergangenen Jahr als erste ostdeutsche Reiterin an den Weltreiterspielen teilnahm, gewann mit ihrem Pferd Arc Captain nach einem fehlerfreien Auftritt. Mit der Gesamtpunktzahl von 218,5 Zählern siegte Till vor dem Österreicher Markus Dünser (217,5) mit Millhouse Jack und seinem Landsmann Jürgen Pritz (216) mit JK Charley de Moreno.