Abschied für Petra Tzschoppe aus DOSB-Spitze: "Nicht gerade eine Ermunterung, sich ehrenamtlich zu betätigen“

Leipzig. Als Karl Lauterbach vergangene Woche in Berlin das Bundes-Gesundheitsministerium übernahm, galten seine ersten Worte seinem Vorgänger. Neuanfang hin oder her, der SPD-Mann dankte zunächst dem CDU-Politiker Jens Spahn für dessen Arbeit. Wenige Tage vorher wurde in Weimar ein komplett neues Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gewählt. Der Sport steht (eigentlich) für Werte, die in unserer Gesellschaft mitunter zu kurz kommen - allen voran für Fairness und respektvollen Umgang. Doch einen Dank der Mitgliederversammlung oder des neuen Präsidiums haben Petra Tzschoppe und ihre jahrelangen Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Weimar nicht vernommen. Anzeige

Wahl war vorher entschieden

„Das ist nicht gerade eine Ermunterung, sich ehrenamtlich zu betätigen“, findet die Leipzigerin, die nach sieben Jahren als Vizepräsidentin für Frauen und Gleichstellung aus der DOSB-Spitze ausschied. Zuvor hatte sich die promovierte Sportsoziologin bereits acht Jahre lang im Präsidialausschuss des DOSB für Sportentwicklung engagiert.

Petra Tzschoppe zog sich nicht freiwillig und auch nicht still und leise aus einem der höchsten Ehrenämter des deutschen Sports zurück. Sie trat in Weimar, ausgestattet mit dem Mandat der Frauenvollversammlung, noch einmal an – und wurde erwartungsgemäß abgewählt. Denn die Verbände hatten sich im Vorfeld auf einen kompletten personellen Neuanfang verständigt, nachdem der alte DOSB-Chef Alfons Hörmann wegen seiner Amtsführung nach einem anonymen Schreiben intern und ganz schnell und heftig auch öffentlich in Misskredit geraten war. Damit folgten die Verbände nicht der Empfehlung des Altbundespräsidenten Christian Wulff, der als Chef der Findungskommission eine Mischung aus erfahrenen und neuen Präsidiumsmitgliedern angeregt hatte.

377 Stimmen lautete das beste Wahlergebnis aller Vizepräsidentinnen – Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte aus Kaiserslautern fuhr es ein. Petra Tzschoppe findet in Anbetracht der Konstellation ihre 35 Stimmen bemerkenswert. „Es hat also ein paar Abweichler gegeben“, sagt die gebürtige Zwickauerin. „Wenn aber Gudrun Doll-Tepper aus Berlin nach 15 Jahren engagierter ehrenamtlicher Arbeit im Präsidium ganze 18 Stimmen erhielt, hat das nichts mit wertschätzendem Miteinander zu tun.“ 2018 waren beide noch einstimmig in ihrem Amt bestätigt worden. Diesmal hatten die Strippenzieher der DOSB-Mitgliederversammlung für das Duo eigentlich keine Stimme mehr vorgesehen.

„Hörmann hat faire Bewertung verdient“

„Dass man abgewählt werden kann, gehört in einer Demokratie dazu. Aber die Art und Weise gibt mir zu denken. Das Votum der Frauenvollversammlung zugunsten anderer Verabredungen schlichtweg zu ignorieren, halte ich für ein bedenkliches Signal. Wir erleben im Sport, wie auch in unserer Gesellschaft, dass Zusammenhalt schwindet und sich verschiedene Lager unversöhnlich gegenüberstehen“, so das Fazit der 62-Jährigen. Sie habe viel gelernt – vor allem über das Verhalten von Menschen.

Hätte sie sich klar und deutlich von Alfons Hörmann distanzieren müssen, um eine Chance auf Wiederwahl zu bekommen? Dies ist mehr als unwahrscheinlich. Petra Tzschoppe hat die Erfahrung gemacht, dass man gleich einem Hörmann-Fanclub zugeordnet wird, wenn man den Ex-Präsidenten differenziert beurteilt. Sie findet, dass er eine faire Bewertung seiner Gesamtleistung verdient hat.



Was sagt die Leipzigerin selbst? „Er ist in Teilen zu Recht kritisiert worden. Das Zeug zum Diplomaten würde ich ihm nicht bescheinigen, er hat so Konflikte verschärft, statt sie abzubauen. Die Spitzensportreform ist noch nicht vollendet. Im Verhältnis des organisierten Sports zur Politik gibt es Verbesserungspotenzial, auch unser internationales Standing muss besser werden.“ Zur Bewertung von Hörmanns Leistung gehört laut Petra Tzschoppe aber auch: „Er ist mit Leidenschaft ehrenamtlich für den Sport eingetreten, ohne je einen persönlichen Vorteil daraus zu ziehen. Und sein unternehmerisches Verständnis hat den DOSB wirtschaftlich gestärkt.“

Mehr Zeit für Familie und Freunde

Und wie sieht es in Petra Tzschoppes Spezialgebieten aus? „Ich habe schon den Eindruck, dass wir in einigen gesellschaftspolitischen Themen etwas bewegt haben, schauen wir auf Sport und Klimaschutz, Sport und Gesundheit oder Sport und Integration. Auch bei Gleichstellungsthemen sind wir strategisch vorangekommen, etwa mit Blick auf den Leistungssport oder auch mediale Präsenz. Für diese Themen und insbesondere den Schutz vor Gewalt und Diskriminierung hätte ich mich gern weiter eingebracht.“ Dass im neuen Präsidium die bisherigen Ressorts weggefallen sind, betrachtet die Sächsin mit Skepsis. „Ich hoffe sehr, dass es mit dem angestrebten Neuanfang dennoch gelingt, alle wichtigen Inhalte gut weiterzuentwickeln und sich auf ein großes gemeinsames Ziel zu verständigen.“

Petra Tzschoppe erhob in den vergangenen Jahren auch ihre Stimme für die Belange des Ostens. Wer übernimmt diese Rolle? Im neuen Präsidium gibt es niemanden mit einer entsprechenden Sozialisation. Vizepräsidentin Kerstin Holze lebt erst seit kurzer Zeit in Schwerin, die 41-jährige frühere Hockeyspielerin stammt aus Frankfurt/Main.