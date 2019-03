Leipzigerin wird Sachsenmeisterin in rhythmischer Sportgymnastik 

Leipzig. Emotionale Siegerehrung am Sonnabend in der Spielhalle Leplaystraße: Ganz oben auf dem Treppchen stand Gymnastik-Sternchen Hanna Marie Hergett (11) vom TuG Leipzig, neue Sachsenmeisterin in der Schülerklasse. Es war das schönste Geschenk für ihre Mama Nelly zum 35. Geburtstag. Die mit Blumenstrauß und Beifall bedachte Zuschauerin stand selbst im Gymnastik-Rampenlicht. 2001 erkämpfte sie mit der TuG-Gruppe Bronze bei den Deutschen Meisterschaften. Hanna Marie und deren jüngere Schwester Sophie wollen nun am familiären Erfolgeskapitel weiterschreiben.