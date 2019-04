Leipzigs Binder: „Spiele gegen Stuttgart waren schon immer eklig“

Leipzig. Das kennen die Spieler des SC DHfK Leipzig zur Genüge: Weihnachten und Ostern sind kurze Feste für die Handballer. So ist es auch in diesem Jahr. Am Karsonnabend heißt es Sporttasche schultern und ab in den Bus in Richtung Stuttgart. Die Männer von Trainer André Haber treten am Ostersonntag um 16 Uhr bei den Schwaben an und wollen mit dem Selbstbewusstsein des Füchse-Sieges auch aus diesem Spiel zwei Punkte mitnehmen. Übernachtet wird vor der Begegnung in einem Hotel in Ludwigsburg. „Dort waren wir auch vor unserem Sieg in Bietigheim, da bin ich jetzt abergläubig“, sagt DHfK-Trainer André Haber.