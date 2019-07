Leipzigs Derby-Kracher der Regionalliga Nordost terminiert

Der vorläufige Rahmenterminspielplan der Punktspiele in der Regionalliga Nordost steht. Die wichtigste Info für alle Leipziger Fußballfans: Das Ortsderby BSG Chemie gegen 1. FC Lok steigt am 11. Spieltag (5./6 Oktober) im Alfred-Kunze-Sportpark. In der Rückrunde treffen beide Vereine am 28. Spieltag im Plache-Stadion aufeinander.

Zum Punktspielauftakt am 27./28. Juli hat Lok gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC ein Heimspiel, Chemie Leipzig muss bei Wacker Nordhausen ran. Der zweite Spieltag steigt bereits am 30./31. Juli (Dienstag/Mittwoch), da empfangen die Chemiker Viktoria Berlin und der 1. FC Lok muss zum FC Rot-Weiß Erfurt.

Für den ZFC Meuselwitz beginnt die Spielzeit mit einem Heimspiel gegen Union Fürstenwalde, danach geht es zu Germania Halberstadt.

Die genauen Spieltermine werden noch festgelegt, am Freitagabend ist Staffeltagung.