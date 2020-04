Leipzigs Galopptrainer Marco Angermann: Geisterrennen funktionieren auf Dauer nicht

Leipzig. Galopptrainer Marco Angermann hat mit aktuell 30 Rennpferden im Training einen so gut gebuchten Stall wie noch nie. 2019 feierte der Leipziger 16 Saisonsiege, so viele wie noch nie zuvor. Doch 2020 fand bisher noch kein einziges Rennen statt. Im Interview spricht er über den Galoppsport und seine Arbeit in Zeiten von Corona.

Der 1. Mai steht vor der Tür, ein besonderer Tag im Scheibenholz,doch jetzt erstmals seit Jahrzehnten ohne Pferderennen. Sind Sie auch wie so viele wehmütig? Klar, das ist natürlich tragisch. Es war immer d e r Tag in Leipzig, immer volle Hütte. Für die Scheibenholz GmbH ist es natürlich sehr hart.

Für Sie nicht? Wir hätten schon auch ein paar Starter gehabt. Aber für uns hängt von diesem einen Renntag ja nicht die ganze Saison ab. Und ehrlich gesagt sind ja unsere Pferde auswärts ohnehin besser gelaufen als in Leipzig. Aber klar, schade ist die Absage schon.

DURCHKLICKEN: Das sind die Eindrücke vom Galoppsport-Saisonfinale im Scheibenholz 2019 Das ist das große Saisonfinale im Scheibenholz mit sechs spannenden Galopprennen, einem Maskottchenrennen und vielen, vielen, vielen Menschen. ©

Nun soll es ab 4. Mai im Galopp mit Renntagen ohne Publikum wieder losgehen. Wo wollen Sie starten? Ich glaube nicht daran, dass es wirklich losgeht. Ich glaube, es wir immer weiter hinausgeschoben. Die Regierung kommt ja auch erst wieder am 6. Mai zusammen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass vorher Rennen stattfinden.

Sind denn in den nächsten Tagen Starts geplant? Eigentlich wollten wir am 1. Mai nach Hannover fahren, aber der Renntag wurde ja jetzt auf den 7. Mai verschoben. Dafür habe ich Pferde genannt, und dann noch für den 10. Mai in Hoppegarten.

Wie viele sollen starten? Jeweils acht Pferde. Die wollen alle, irgendwie muss es ja losgehen.

Was halten Sie generell von Rennen ohne Zuschauer, den so genannten Geister-Renntagen? Es geht halt im Moment nicht anders. Besser als gar nichts. Aber auf Dauer funktioniert das nicht. Denn für die Rennvereine ist das doch ein Minusgeschäft. Wenn die PMU (die französische Firma ist führender Anbieter von Pferdewetten in Europa, d.A.) nicht mit dabei ist, kann man das eigentlich nicht machen.

DURCHKLICKEN: Rückblick auf den Aufgalopp am 1. Mai 2019 Das war der Aufgalopp im Scheibenholz am 1. Mai 2019. Rund 20.000 Besucher pilgerten zur Rennbahn. © André Kempner

Hat die Krise auch Einfluss auf Ihre tägliche Arbeit oder läuft das alles so wie immer? Der Alltag, also das Training, läuft wie immer. Das Problem ist nur, man weiß nicht so genau wofür trainiert wird. Klar trainieren wir jetzt mit Blick auf die Rennen in Hannover und Hoppegarten. Aber ich weiß ja nicht, ob die wirklich stattfinden.

Merken die Pferde eigentlich, dass es jetzt besondere Zeiten sind? Nein, für die ist es wie immer. Da ist mir nichts aufgefallen.

Und wie sieht es bei den Besitzern aus? Die brauchen ja Rennen, um Einkünfte zu haben. Halten die weiterhin zur Stange? Von mir ist noch keiner weggegangen und hat aufgegeben. Zum Glück! Das gilt auch für das Stallpersonal, die sind alle noch dabei und auch gesund. Das ist sehr erfreulich.

Bekommen Sie irgendwelche Unterstützung? Nein, nichts. Da wird auch nichts kommen. Und ehrlich gesagt, Kurzarbeit ist für unsere Branche auch nicht realistisch.

Wie lange könnten Sie ohne Rennbetrieb durchhalten? Ich könnte schon eine Weile durchhalten. Es fehlen ja aktuell nur die Trainierprozente, also der Anteil, den ein Trainer an den Geldpreisen bekommt. Aber es hängt ja alles an den Besitzern. Niemand stellt sich einfach so Rennpferd hin, man will es laufen sehen. Sonst kann man auch in den Zoo gehen.