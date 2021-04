Von Oxbridge Blue bis Diarrigo: Leipzigs Galopptrainer Angermann startet mit 19 Pferden in die Saison

Weiter, besser gesagt los geht es in diesem Jahr für Angermann am Ostersonntag in Hoppegarten. Dort fällt der Startschuss des Rennjahres 2021 auf den ostdeutschen Bahnen. Wegen Corona gibt es bis weiteres auf deutschen Rennbahnen keine Parallelveranstaltungen. Der Regel ist auch der traditionsreiche Renntag am 1. Mai in Leipzig zum Opfer gefallen (München veranstaltet an dem Tag), im Scheibenholz soll nun die Saison am 4. Juni beginnen.