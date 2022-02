Leipzigs größte Laufveranstaltung fällt flach: Marathon zum dritten Mal in Folge abgesagt

Leipzig. Die Corona-Pandemie fordert weiter ihren Tribut. Nachdem in dieser Woche zunächst die Leipziger Buchmesse zum dritten Mal in Folge die Segel strich, erwischte es nun ebenfalls zum dritten Mal in Folge den Leipzig Marathon. Die für den 10. April geplante 45. Auflage der Laufveranstaltung wird nicht stattfinden. Das teilte der Stadtsportbund (SSB) am Freitagmorgen mit.

