Leipzigs Grundschüler legen sich zum Start der Lipsiade beim Staffellauf ins Zeug

Leipzig. Auf die Plätze, fertig...Peng: Der Schuss aus der Startpistole ist noch nicht verklungen, da sausen schon neun Erstklässler, ein Kuscheltier statt eines Staffelstabes fest an sich gedrückt, über die Rennstrecke an der Nordanlage des Stadtsportbundes.

Der Donnerstag ist der erste offizielle Tag der Lipsiade und um zehn Uhr morgens schon so warm, dass sich die jungen Läufer am Start den Schweiß von den Schläfen wischen. Aufhalten lässt sich davon aber keines der mehr als 800 Kinder, die von insgesamt 28 Schulen für den traditionellen Staffellauf der Grundschüler angemeldet wurden. Stattdessen feuern sie ihre Läufer lauthals an, üben selbst am Streckenrand oder spielen in den Pausen Handball, Rugby und Hockey. Mit dem SC DHfK, dem HCLG, den Uni-Riesen und dem Rugby Club bilden vier Leipziger Vereine mit Ball- und Radsportangeboten sowie zwei großen Hüpfkissen das Rahmenprogramm für die Sechs- bis Elfjährigen.

Spaß an Bewegung im Mittelpunkt

„Es ist ein Ziel von uns, die Kinder dazu zu motivieren, mehr und auch regelmäßig Sport zu machen“, sagt Jugendkoordinator Sven Heinze vom Stadtsportbund. Er würde sich freuen, wenn sich einige der Schüler nach der Lipsiade einem Sportverein anschließen würden. Dabei stehe zwar vor allem der Spaß an Bewegung im Mittelpunkt – aber natürlich würden auch Preise auf die Staffelgewinner der vier Altersstufen warten. So treten die ersten bis vierten Klassen jeweils in drei Vorentscheiden gegeneinander an – die besten drei Mannschaften jedes Rennens qualifizieren sich für das Finale. Auch die Schüler von Peggy Claus haben es geschafft und stehen jetzt hibbelig an der Startlinie. Sie haben auf jeden Fall Siegeswillen, sagt die Sportlehrerin, die ihre Schützlinge an der BIP Kreativschule vorbereitet hat. „Wir schicken unsere besten Sprinter vom Sportfest und haben mit ihnen noch mal die Staffelübergabe geübt“, sagt Clauß.