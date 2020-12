Leipzigs Kreisläufer Maciej Gebala: „Mehr Belastung geht fast nicht“

Leipzig. Seit vier Spielen in Folge ist Maciej Gebala im Dauereinsatz. Kaum ein Handballer kommt aktuell auf so viel Einsatzzeit wie der 26-Jährige – erst recht nicht auf seiner Position. Der Abwehr-Spezialist ist seit der Partie gegen Lemgo Lippe deutlich häufiger als Kreisläufer im Einsatz, muss aber gleichzeitig der Aufgabe im Innenblock nachkommen. „Wir achten sehr darauf, dass ich genug regenerieren kann. Ich arbeite viel mit unseren Physiotherapeuten zusammen“, so der Zwei-Meter-Mann. Doch die angespannte Situation im Kader bringt ihn an seine Grenzen. „Mehr Belastung geht fast nicht“, sagt er ernst. Anzeige

Gegen Wetzlar wohl ohne Roscheck und Milosevic

Die Corona-Zwangspause beim SC DHfK hatte Gebala böse mitgespielt. Der 26-Jährige konnte sich zuvor immer auf Bastian Roscheck und Alen Milosevic verlassen. Doch Roschecks Rückkehr in die eigenen Abwehrreihen war nach seiner Covid-Infektion nur von kurzer Dauer. Vor dem Auswärtsspiel gegen Erlangen verletzte sich der 29-Jährige am Knie und wird voraussichtlich auch am Donnerstag beim Heimspiel gegen Wetzlar (19 Uhr) noch fehlen. Und auch die Wiederkehr des Kapitäns zögert sich weiter hinaus. Auch sein Einsatz steht noch in den Sternen. „Ich werde mich sehr freuen, wenn Basti und Milo wieder dabei sind. Es ist ein harter Schlag, dass ich das alles aktuell alleine machen muss“, so der polnische Nationalspieler.

