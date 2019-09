Leipzigs Routinier Philipp Müller: "Wir müssen uns in Flensburg nicht verstecken!"

Leipzig. Seinen 35. Geburtstag am Donnerstag habe er ganz gemütlich gefeiert, erzählt Handballer Philipp Müller. Die Eltern und Zwillingsbruder Michael waren nach Leipzig gereist, es gab Kaffee und Kuchen. „Die wilden Partys brauche ich nicht mehr“, sagt der Familienvater.

Seit Saisonbeginn spielt der gebürtige Würzburger beim SC DHfK Leipzig , nachdem er zuvor sieben Jahre in Melsungen aktiv war – zusammen mit seinem Bruder, wie auch schon bei den Stationen in Wetzlar und Großwallstadt. Nachdem beide aus ihren Verträgen bei der MT gedrängt worden waren – laut Philipp Müller habe der neue Trainer etwas Persönliches gegen sie gehabt – sind die Müllers erstmals seit acht Jahren getrennt. „Das ist schon ein komisches Gefühl“, sagt Philipp, der mehrmals täglich mit seinem Bruder telefoniert.

Im Bruderduell die Nase vorn

Sportlich ist es für Philipp bisher besser gelaufen. In der Tabelle stehen seine Leipziger drei Plätze vor den Füchsen Berlin, denen sich Michael angeschlossen hat. Im ersten Bruderduell seit acht Jahren Ende August konnte sich der SC DHfK zudem mit 24:23 durchsetzen . „Unser Saisonstart mit 8:2 Punkten ist hervorragend, auch wenn wir die vier siegreichen Spiele tatsächlich gewinnen mussten“, meint Philipp Müller.

Seine eigenen Einsatzzeiten halten sich dabei noch in Grenzen. „Klar würde ich gerne mehr spielen, aber wichtiger ist, dass die Mannschaft Erfolg“, sagt der Rückraumspieler – und man nimmt ihm diese Aussage auch ab. In seiner langen Karriere hat er viel erreicht und muss niemandem mehr etwas beweisen. Beim SC DHfK wurde er auf Anhieb in den Mannschaftsrat gewählt – im Team ist er vor allem wegen seiner Erfahrung wichtig.