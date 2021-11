Leipzigs Sportbäder bleiben offen, Schwimmkurse finden statt - Eltern müssen draußen bleiben

Was erlaubt ist und was nicht, ist in den Tagen des sächsischen Teil-Lockdowns eine wichtige Frage. Leipzigs Schwimmhallen führen diesbezüglich eine Art Doppelleben. Wir erklären, was aktuell möglich ist und wieso Eltern oder Großeltern ihre Kinder zum Schwimmkurs an der Tür abgeben müssen.