Leipzigs sportlichste Schüler kommen zum sechsten Mal in Folge aus Wiederitzsch

Leipzig. Es kann nur einen Sieger geben. Und der heißt in schöner Regelmäßigkeit Oberschule Wiederitzsch. Deren Team sicherte sich am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge Platz eins beim Kampf um den Titel "Sportlichste Schule Leipzigs". Laute Anfeuerungsrufe und anerkennende Schulterklopfer gab es in jeder Ecke der von Fünf- bis Zehntklässlern wuselig gefüllten Brüderhalle zu erleben. 18 Schulen waren der Einladung gefolgt. Über 400 Mädchen und Jungen gaben alles. Am lautesten war es häufig in der Wiederitzscher Ecke. Jens Roßberg, Sportlehrer an der Oberschule, motivierte seine Schüler mit seiner Frau Anett – ebenfalls Sportlehrerin – erneut bis in die Spitzen. Bereits Monate vorher bereiten sie sich auf den prestigeträchtigen Wettkampf vor, gewannen die letzten fünf Jahre souverän. Doch Lehrer Roßberg relativiert: „Auch wenn wir uns gut vorbereitet haben, wissen wir nie, wie gut die anderen drauf sind.“