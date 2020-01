Leipzigs Ur-Krostitzer Hallenmasters geht in die 19. Runde

Leipzig. Wer als Kind die Möglichkeit hatte, bei einem Fußball-Hallenturnier im Winter mitzuspielen, weiß: es ist eines der Highlights der jungen Amateurkarriere. Und nicht nur wegen der Mettbrötchen, die von Eltern meist liebevoll vorbereitet und verkauft werden. Doch auch erwachsene Männer machen sich hin und wieder auf dem Parkett eine Freude, wenn auch wahrscheinlich etwas ruppiger. Verletzte soll es aber am Sonntag bei der 19. Auflage der Ur-Krostitzer Hallenmasters in Markranstädt nicht geben. „Das ist das oberste Gebot“, predigt Lok Leipzig -Trainer Wolfgang Wolf.

Ausrichter der Hallenmasters ist wie in den vergangenen Jahren erneut der SV Leipzig Nordwest , die sich aber keine Hoffnungen auf ein Treppchenplatz machen. „Wir haben in den letzten 18 Jahren bestimmt 16 Mal den letzten Platz belegt“, scherzte Vorstandsmitglied Ralf Heine bereits im Dezember.

Die Auftaktpartie HFC gegen Wörlitz wird um 13.40 Uhr angepfiffen, aufgeteilt in zwei Gruppen spielen die Mannschaften zunächst im Modus Jeder-gegen-Jeden und ermitteln so die Gegner für das Viertelfinale – Rausfliegen kann in der Gruppenphase noch niemand. 12.30 Uhr öffnet die Halle in Markranstädt für die Zuschauer – für einen guten Sitzplatz, für ein erstes Bierchen oder ein obligatorisches Mettbrötchen. Es ist schließlich Hallenzeit.