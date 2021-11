Toni Leistner hängt noch immer an Dynamo Dresden: "Verein liegt mir absolut am Herzen"

Dresden. Als Nachwuchskicker beim SC Borea träumte er davon, mal bei Dynamo Dresden spielen zu dürfen. Doch als Toni Leistner 2011 vom Jägerpark zu den Schwarz-Gelben wechselte, da lief es für den Innenverteidiger selten nach Wunsch. Der Blondschopf – damals hatte er noch Haare – kam in drei Spielzeiten nur auf 16 Zweitliga-Einsätze, wurde dann in die 3. Liga zum Halleschen FC verliehen und wechselte nach Dynamos Abstieg 2014 weiter zu Union Berlin. Anzeige

Dort schaffte das Kraftpaket in vier Jahren den Durchbruch, spielte danach für die Queens Park Rangers, den 1. FC Köln und den Hamburger SV. Im Spätsommer dieses Jahres war seine Rückkehr nach Dresden kurz ein Thema, doch dann ging der 31-Jährige Anfang September nach Belgien. Abgeschlossen mit Dynamo hat „Leiste“ aber noch nicht.

Volle Konzentration: Toni Leistner im Trikot von Dynamo Dresden (2014). © PICTURE POINT

Wie er am Montag in der Sport1-Sendung „Doppelpass 2. Bundesliga“ sagte, hängt der Dresdner Junge immer noch an Dynamo: „Wir waren im Austausch, als ich meinen Vertrag beim HSV aufgelöst habe. Wir sind schnell zum Schluss gekommen, dass es aktuell nicht so passt. Ich würde gerne noch mal das Dynamo-Trikot überstreifen. Ob es noch mal so der Fall sein wird, ist eine andere Frage.“

Leistner glaubt an Dresdner Klassenerhalt

Leistner, dessen Qualitäten von Dynamo in der Vergangenheit oft nicht richtig eingeschätzt wurden und der hier als HSV-Profi beim DFB-Pokalspiel im September 2020 von einem SGD-Fan übel beleidigt wurde, ist trotz all der Irritationen noch immer Sympathisant des achtfachen DDR-Meisters: „Der Verein liegt mir absolut am Herzen.”

Obwohl man jüngst nicht wieder zueinander fand, als Leistner den HSV im Unfrieden verließ, verfolgt der nun beim belgischen Erstligisten VV Sint-Truiden spielende Abwehrrecke das Geschehen bei den Schwarz-Gelben weiter intensiv. Er glaubt, dass Dynamo die Klasse hält, weil auch ohne ihn ausreichend Potenzial in der Mannschaft steckt: „Ich hatte nie das Gefühl, dass sie komplett chancenlos waren. Sie haben nicht immer schönen Fußball gespielt, aber immer die gewisse Intensität auf den Platz gebracht. Es ist immer wichtig, dass man auf dem Niveau mithalten kann. Das haben sie fast jeden Spieltag auf den Platz bekommen. Deswegen ist mir da nicht angst und bange.” Die Dresdner Spieler, die größtenteils aus der 3. Liga mit hoch kamen, hätten eine gesunde Einstellung und auch Qualität: „Sie müssen sich erst einmal beweisen. Das haben sie an den ersten Spieltagen recht gut gemacht. Das wird auch wiederkommen.“

Als HSV-Spieler kletterte Toni Leistner nach dem Spiel auf die Tribüne und legte sich mit Dynamo-Fans an, die ihn während eines TV-Interviews vorher provoziert haben. © imago images

Ob er Tim Walter, dem neuen Trainer des HSV den Aufstieg zutraut, das beantwortete Leistner in der Sendung nicht so eindeutig. Dem Verein aus dem Volkspark gönnt er die Rückkehr in die Bundesliga aber sehr wohl. Noch immer habe er gute Kontakte zu Hamburger Spielern, doch mit Walter stimmte die Chemie nicht. „Ich habe eine andere Philosophie vom Fußball als Tim Walter. Walter will attraktiven Offensiv-Fußball, ich bin eher defensiv eingestellt“, erklärte Leistner.



"Belgische Liga passt zu mir"

Man habe schnell realisiert, dass man nicht auf einer Wellenlänge funkt: „Als ich den Namen Tim Walter gehört habe, wusste ich, dass eine andere Philosophie auf mich zukommt. Ich wollte das komplett auf mich zukommen lassen. Es war nicht so ganz mein Ding. Der Trainer hat auch gemerkt: Der passt nicht so ganz in mein Konzept.“ Alsbald trennte man sich.

Leistner fühlt sich nun in Belgien wohl, wo er in der 41.000-Einwohner-Stadt Sint-Truiden östlich von Brüssel als Kapitän unter dem deutschen Trainer Bernd Hollerbach kickt. Sein Team ist Tabellenelfter, Leistner absolvierte sieben von acht möglichen Spielen, fehlte nur einmal wegen einer Gelb-Rotsperre. Der Sachse feierte mit seinem neuen Arbeitgeber Siege u. a. gegen Standard Lüttich und den KV Mechelen (jeweils 1:0), trotzte dem RSC Anderlecht ein 2:2 ab.