"Leistung hat gepasst": Was Köln-Trainer Baumgart trotz Pleite in Leipzig gut gefiel

Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel: Hoffnungslos unterlegen war der 1. FC Köln bei der 1:3 (0:1)-Niederlage im Auswärtsspiel gegen RB Leipzig nicht. Der FC hielt an seiner mutigen Marschroute fest, versuchte, den Favoriten aus Leipzig früh zu pressen und sorgte damit für ein gutes Gefühl bei Trainer Steffen Baumgart - trotz der Pleite. "Die Jungs sind drangeblieben, unabhängig vom Ergebnis", lobte der Coach, der wegen eines positiven Corona-Tests zuvor ausfiel, bei DAZN. Baumgart, der ein "ausgeglichenes Spiel" gesehen hatte, hielt jedoch auch fest: "Die Leistung hat gepasst, das Ergebnis nicht."

Die gegnerische Elf von Trainer Domenico Tedesco schaffte es - angetrieben von 15.000 Fans - die Angriffslinie des FC immer wieder zu überspielen und kam so zu gefährlichen Aktionen. Christopher Nkunku mit einem traumhaften Freistoß (25. Minute), Olmo (54.) und Angeliño (57.) besiegelten die Niederlage des FC, der seit dem 30. Oktober 2021 nicht mehr auswärts verloren hatte. Das Kölner Tor durch Tim Lemperle in der Nachspielzeit war zu wenig (90.+1).

Beim FC fehlte insgesamt die Durchschlagskraft. Womöglich lag es auch am Ausfall des erkrankten Torjägers Anthony Modeste. Der Franzose hat bisher 14 der 33 Kölner Tore erzielt und war durch Sebastian Andersson nur schwer zu ersetzen. Die Kölner waren zu harmlos, überzeugten mit ihrem Kampfgeist jedoch ihren Coach: "Fußball wird oft über Ergebnisse bewertet, aber ich möchte sehen, was sich die Jungs bis zum Ende alles raus hauen", sagte Baumgart. Und genau das sei der Fall gewesen.

Köln verpasste durch die Niederlage den Sprung auf Platz vier in der Bundesliga-Tabelle, der nun den Leipzigern gelang. Baumgart will sich mit RB nicht vergleichen. "Wenn wir jetzt schon so weit wären wie Leipzig , dann würden wir von der Champions League sprechen", stellte der Trainer klar. Das Ziel der aktuell siebtplatzierten Kölner sei dagegen der Klassenerhalt.