"Leistungsbruch" und gefühlte Niederlage gegen Hertha: Stuttgart-Trainer Matarazzo als Psychologe gefragt

Wenn man ihm glauben mag, dann wird Pellegrino Matarazzo in der anstehenden Woche nicht in erster Linie als Trainer, sondern mehr noch als Psychologe gefragt sein. Nach dem 2:2 (2:1) in der Bundesliga gegen Hertha BSC, das sich für alle im Lager der Schwaben mehr wie eine Niederlage als wie ein Remis anfühlte, kündigte Matarazzo Gespräche mit mehreren seiner Spieler an. Das Ziel: den zwischenzeitlichen Qualitätsabfall gegen die Berliner am Sonntag zu ergründen. Der zweite Sieg am Stück war nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung greifbar, doch die Hertha kam auch dank einer ausgeprägten Stuttgarter Passivität zurück ins Spiel.

Anzeige