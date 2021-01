Leistungsträger Marek Vanco bleibt beim HC Elbflorenz

Dresden. Während sich Marek Vanco mit der tschechischen Nationalmannschaft auf die an diesem Mittwoch beginnende Weltmeisterschaft in Ägypten vorbereitet, verkündet Zweitligist HC Elbflorenz die Verlängerung seines Vertrages. So wird der 31-Jährige den Dresdnern auf jeden Fall bis Juni 2023 treu bleiben. Zuvor hatten auch schon Torhüter Max Mohs und Abwehrchef Philip Jungemann ihre Kontrakte für jeweils zwei Jahre verlängert.

