Leiter des Leipziger Olympiastützpunktes Stefan Sadlau: „Das ist genau der richtige Weg“

Berlin. Er ist 35 Jahre jung, stammt aus Frankfurt/Oder, kennt Leipzig und den hiesigen Sport aus seiner Studienzeit an der Sportfakultät gut. An seinem zweiten Arbeitstag besuchte der neue Olympiastützpunkt-Standortleiter am Freitag die Leipziger Athleten bei den deutschen Multi-Meisterschaften „Die Finals“ in Berlin. Stefan Sadlau wurde von Noch-OSP-Leiter Winfried Nowack begleitet, der seinen Nachfolger einarbeitet, ehe er am 29. August in den Ruhestand verabschiedet wird.