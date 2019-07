Lena Goeßling vom VfL Wolfsburg tritt aus dem DFB-Team zurück

Kurz vor ihrem 22. Geburtstag hatte Goeßlings Länderspiel-Karriere 2008 begonnen, die WM in Deutschland 2011 war das erste große Turnier für die gebürtige Bielefelderin, ihr Wechsel vom SC Bad Neuenahr zum VfL stand da schon fest. Als in Wolfsburg nach und nach ein Spitzenteam entstand, war sie dabei, holte 2013 mit dem VfL Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Titel. Anschließend wurde sie mit der Nationalmannschaft in Schweden Europameisterin - es war das erfolgreichste Jahr ihrer Karriere.

Der größte Triumph im DFB-Dress gelang Goeßling bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio, als sie mit dem DFB-Team die Goldmedaille gewann und damit zu einer der erfolgreichsten Sportlerinnen in der Geschichte Wolfsburgs wurde. 2017 wurde sie von Bundestrainerin Steffie Jones zwischenzeitlich aussortiert, war danach aber unter Horst Hrubesch und Voss-Tecklenburg immer dabei. Die drei Weltmeisterschaften, an denen Goeßling teilnahm, endeten allerdings allesamt ohne den ganz großen Triumph: Beim Viertelfinal-Aus 2011 in Wolfsburg gegen Japan wurde Goeßling eingewechselt, 2015 scheiterte sie mit dem DFB-Team im Halbfinale an den USA, 2019 erlebte sie auf der Bank das 1:2 im Viertelfinale gegen Schweden mit.