Lena Osterkamp kämpft um Minichance auf die Olympiateilnahme

Die U23-Europameisterin im Doppelvierer gilt als eine der großen Überraschungen der Saison 2020. „Sportlich gesehen hat mir Corona gutgetan“, sagt Osterkamp. Vor etwas mehr als einem Jahr ist sie umgestiegen, hat den Riemen gegen die Skulls getauscht. „Das hat Lena erstaunlich schnell hinbekommen“, lobt Thorsten Zimmer, Trainer am Bundesstützpunkt Hannover. Die meisten Wettkämpfe im vergangenen Jahr sind ausgefallen, die ehemalige Wettbergerin hatte viel Zeit, sich auf die neue Technik zu konzentrieren. Am Bundesstützpunkt in Berlin oder auf langen Strecken in Hannover, bei denen sie meist Zimmer im Motorboot begleitete. „Irgendwann habe ich verstanden und spürte, was Thorsten meinte“, sagt die Neu-Lindenerin, „von da an ging es ganz gut.“

Früh morgens ist es am Stichkanal noch arg kühl und oft neblig. Für Lena Osterkamp ist das kein Problem. Sie trainiert, wann immer es geht. Ihr enormer Fleiß hat der Ruderin vom Deutschen Ruderclub von 1884 nun eine ungeahnte Chance eröffnet: Am Mittwoch kämpft sie auf der Kölner Regattastrecke auf dem Fühlinger See um ein Tokio-Ticket. Genauer gesagt um das Vorrecht, im Mai für Deutschland bei der Olympia-Qualifikation im Einer starten zu dürfen. Die nationale Konkurrenz scheint übermächtig zu sein. „Aber es ist ein Lohn für die harte Arbeit, dass ich dabei bin“, sagt Osterkamp unerschrocken.

Hannover-Quintett im erweiterten Olympiakader

Dabei hat Osterkamp nicht die besten Voraussetzungen, 1,73 Meter sind für eine Ruderin eher klein. Aber sie hat gelernt, Lösungen zu finden. Neue Ansätze. Und pragmatisch ist Osterkamp obendrein – nicht von ungefähr studiert sie Produktionstechnik und steht kurz vor dem Master. Einmal einen ganzen Betrieb zu leiten, das kann sich Osterkamp beruflich vorstellen. Dass der Laden in Hannover so prima läuft, daran hat Erfolgscoach Zimmer einen großen Anteil. Mit Osterkamp fuhren zuletzt vier weitere Ruderinnen aus Hannover mit ins Trainingslager nach Sevilla. Ein Quintett im erweiterten Olympiakader, das hat es seit Jahrzehnten nicht gegeben.

Zwei Siege sind gefragt

In Sevilla machte Osterkamp einen starken Eindruck. „Lena ist überaus wettkampfstark, das ist ein großes Plus, sie hält sich genau an die Vorgaben“, lobt Zimmer. „Und meistens funktioniert und kommt es im Rennen auch genau so, wie Thorsten gesagt hat“, sagt Osterkamp lächelnd. Läuft es in Köln erwartungsgemäß, dürfte natürlich eine Favoritin siegen – beispielsweise Pia Greiten aus Dortmund. „Aber ich traue Lena viel zu, sie hat enormes Selbstvertrauen“, sagt Zimmer. In dieser Einer-Konkurrenz sind zwei Siege gefragt, drei Rennen wird es maximal geben. Steht am Mittwoch keine Gewinnerin fest, gibt es am Donnerstag einen Nachschlag.

„Mein Saisonziel ist grundsätzlich die Teilnahme an der WM im Herbst in Shanghai“, sagt Osterkamp. „Aber ich nehme sehr gerne jeden anderen Wettkampf mit, es gab wegen Corona ja nicht viele.“ Und sollten sogar die Rennen im Einer in Tokio dazukommen, würde Lena Osterkamp wohl noch mehr als die bisherigen 26 bis 27 Stunden wöchentlich in ihren Sport investieren. Weil sie es kann. Und weil sie es will.