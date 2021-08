Lengedes Trainer Kai Olzem: „Es gewinnt, wer es mehr möchte“

Nach der langen Corona-Pause und der kräftezehrenden Vorbereitung hatte sich der SV Lengede eigentlich auf den Start in die Landesliga gefreut. Wenn an diesem Sonntag (15 Uhr) aber die TSG Bad Harzburg am Lengeder Schachtweg zu Gast ist, gehen die SVL-Fußballer mit einer „gedämpften Stimmung“ in die Partie. Das Team hat mit vielen Verletzten zu kämpfen, will aber für einen gelungenen Saisonstart trotzdem auf jeden Fall den ersten Sieg einfahren.

