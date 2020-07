Basketballer Lennard Larysz bleibt bei den Dresden Titans

Dresden. Der Basketball-Drittligist Dresden Titans hat den Vertrag mit seinem Aufbauspieler Lennard Larysz um ein Jahr verlängert. Beide Seiten wurden sich schnell einig, denn der letztjährige Neuzugang fühlt sich „extrem wohl“ in seiner neuen Heimat und studiert weiterhin an der TU Dresden Molekulare Biologie und Biotechnologie. Auf dem Basketballfeld will der 1,94 Meter große „Floor General“ an seine sehr guten Leistungen aus der Debütsaison anknüpfen.

Dresden ist ambitionierter Standort

In der abgelaufenen Saison der Pro B gehörte "Lenny" mit durchschnittlich 2,1 Steals pro Spiel zu den besten Balldieben der Liga. Dazu kamen 12,8 Punkte, 4,1 Assists und 4,2 Rebounds pro Spiel. Mit Rang vier beendete seine Mannschaft die Hauptrunde. Ein ähnlich gutes Ergebnis strebt Larysz auch in der kommenden Serie an: „Ich freue mich darauf, als Team dort anzuknüpfen, wo wir letzte Saison aufgehört haben.“ Das Jahr in Dresden sei für ihn ein echter Gewinn gewesen, erklärt Larysz: „Die Fans, das Team und die Stadt haben mich direkt herzlich aufgenommen. Das, in Verbindung mit der Perspektive in Dresden einen erfolgreichen, ambitionierten Basketballstandort mit aufzubauen, hat es für mich sehr einfach gemacht, noch eine weitere Saison dranzuhängen.“