Bayer-Star Leon Bailey über Rassismus im Stadion: "Vielleicht muss man Spiele abbrechen"

Diese schlechten Erfahrungen habe er "größtenteils außerhalb" der Stadien gemacht - auch in Deutschland. "Aber das blende ich aus. Ich hasse es, mich zu streiten oder mit Leuten zu diskutieren. Es zerstört meine Energie, meine Fröhlichkeit. Das will ich nicht. Das darf mir niemand nehmen", erklärte der Angreifer, der 2017 aus dem belgischen Genk nach Leverkusen gewechselt war. Er appelliert an die Fans: "Wir haben doch eine gemeinsame Liebe, den Fußball. Warum bezahlst du Geld für ein Ticket, um dann einfach nur jemand anderen verbal zu verletzen? Feuere doch dein Team an." Rassismus dürfe keinen Platz "im Stadion haben. Das kann dem Fußball massiv schaden."