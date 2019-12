Nach Tätlichkeit: DFB sperrt Leverkusen-Star Leon Bailey für drei Spiele

Bundesligist Bayer Leverkusen muss bis ins neue Jahr auf Offensivspieler Leon Bailey verzichten. Der Jamaikaner wurde am Montag vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach seiner Roten Karte wegen einer Tätlichkeit im Spiel beim 1. FC Köln für drei Spiele gesperrt und kann damit erst am 26. Januar im Duell mit Fortuna Düsseldorf wieder eingesetzt werden. Zudem muss er 20.000 Euro Geldstrafe zahlen. Die Strafe fällt überraschend milde aus - war "Wiederholungstäter" Bailey doch erst im November in der Liga wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen.