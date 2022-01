Leon Damer gibt Havelse Aufwind – im Sommer wäre er fast bei 96 gelandet

Das Traum­tor war der Ausgleich in einem Spiel mit maximal unterschiedlicher Ausgangslage – Erster gegen Letzter –, das trotzdem auf Augenhöhe lief. Damer hatte einen großen Anteil an der couragierten Leistung, die einen Punkt brachte. Es war seine beste Saisonleistung und „einfach pure Freude in so einem Spiel gegen so einen Gegner“.