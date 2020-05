Leon Draisaitl erster deutscher Top-Scorer in den USA: Deutsches Eishockey verneigt sich vor NHL-Star

Die Leistungen von Leon Draisaitl und der Gewinn der Art Ross Trophy für den besten Scorer der NHL-Hauptrunde bringt auch den Deutschen Eishockey Bund ins Schwärmen. "Dieses hohe NHL-Prädikat zu bekommen, ist für jeden Spieler eines der größten Ziele, die man erreichen kann. Leon hat sich diesen Traum erfüllt" , wird DEB-Präsident Franz Reindl in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert.

Durch den am Dienstag (Ortszeit) endgültig vollzogenen Abbruch der regulären Saison in der nordamerikanischen Profil-Liga sicherte sich der 24 Jahre alte Nationalspieler der Edmonton Oilers als erster deutscher Profi mit 110 Punkten (43 Tore und 67 Vorlagen) nach 71 Begegnungen den prestigeträchtigen NHL-Titel. "Die Auszeichnung ist ein weiterer beeindruckender Schritt in seiner Entwicklung und zeigt mir, dass er wieder ein Jahr stärker geworden ist", lobte auch Bundestrainer Toni Söderholm.