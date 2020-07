NHL-Star Leon Draisaitl über den Re-Start, die Playoffs und die Auszeichnung als wertvollster Spieler

Es war der 11. März, als der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl, der am Dienstag als Laureus-Botschafter vorgestellt wurde, sein bisher letztes Spiel in der nordamerikanischen Profiliga NHL bestritt. 2:4 verloren seine Edmonton Oilers damals gegen die Winnipeg Jets. Danach stoppte die Corona-Pandemie die Liga. Seitdem ist viel passiert: Der gebürtige Kölner wurde als erster Deutscher als bester NHL-Scorer ausgezeichnet. Inzwischen ist er für gleich zwei Auszeichnungen als bester Spieler der Liga nominiert worden. Im SPORTBUZZER-Interview spricht er über die Pause, den Neustart am kommenden Samstag und die Bedeutung der Trophäen.

SPORTBUZZER: Leon Draisaitl, am Samstag beginnt die NHL wieder. Ist Alltag eingekehrt?

Leon Draisaitl (24): Wir trainieren schon länger wieder zusammen im Team. Wir haben normales Training, achten abseits des Eises darauf, dass wir Masken tragen und uns an Hygienevorschriften halten. Wir sind alle froh, dass wir wieder Eishockey spielen dürfen. Dementsprechend geht es uns ganz gut. Es war eine komische Zeit für alle, und ich habe versucht, mich so gut wie möglich fit zu halten.