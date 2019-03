Neuer Rekordhalter in der NHL: Das ist Eishockey-Star Leon Draisaitl

Während der deutsche Eishockeyspieler Leon Draisaitl in Deutschland in der breiten Öffentlichkeit weitgehend unter dem Radar fliegt, ist der 23-Jährige in Nordamerika inzwischen ein echter Star. Dort spielt der gebürtige Kölner für die Edmonton Oilers in der National Hockey League (NHL). Nein, dort brilliert er. In der Nacht zu Freitag durchbrach er bei der 2:3-Niederlage seines Teams gegen die Dallas Stars mit je einem Tor und einem Assist die Schallmauer von 100 Scorerpunkten in der besten Eishockeyliga der Welt – als erster deutscher Spieler überhaupt. Das gelang nicht einmal Größen wie Marco Sturm. Zusammen mit dem derzeit wohl besten Eishockeyspieler der Welt, Connor McDavid, (114 Scorerpunkte) spielt Draisaitl (101) die Saison seines Lebens. „Er ist ein Junge, der sich sehr gut entwickelt hat und ein hervorragendes Eishockey spielt“, sagte McDavid über seinen kongenialen Partner bei den Oilers.

Draisaitl: "Es ist ein schöner Meilenstein für mich"

Draisaitl selbst war nach seinem Rekord weniger euphorisch, dachte zu sehr an die Niederlage. „Es ist ein schöner Meilenstein für mich. Aber es ist schwierig, sich darüber zu freuen“, sagte der 23-Jährige. Schließlich scheint selbst das Oilers-Duo nicht zu reichen, um Edmonton in die Play-offs zu führen. Zu schwach ist der Rest des Teams. Mehr Tore als Draisaitl (46) schoss in dieser Saison nur der Megastar des Sports, Alex Ovechkin (49). Als Scorer, also Tore und Assists zusammengerechnet, belegt Draisaitl aktuell den vierten Rang in der NHL. Aber warum ist er in dieser Saison so gut?

„Der Hauptfaktor ist, dass ich meinen Schuss mehr nutze. Ich habe gute Mitspieler, die wissen, wie sie mich einsetzen können, und ich habe ein bisschen mehr Vertrauen in meinen Schuss entwickelt. Ich suche und nehme jetzt auch häufiger mal selbst den Schuss, statt nur immer den Pass zu spielen“, sagte Draisaitl gegenüber Spox. Ex-Bundestrainer Uwe Krupp sieht sogar noch mehr. „Was ihn besonders gefährlich macht in der Offensive, ist eine Kombination aus Handlungsschnelligkeit und seinem Gespür für den Angriff aufs Tor“, sagte der frühere Stanley-Cup-Sieger bei Spox. „Viele Leute sprechen über den McDavid-Faktor und man muss anerkennen, dass es sicherlich ein Vorteil ist, wenn man eine gute Chemie mit einem der besten Spieler der Welt hat. Aber ich glaube, Leon wäre selbst ohne McDavid ein Top-NHL-Torjäger.“ Vermutlich, denn in der Karriere des Kölners ging es fast immer steil bergauf. Als Sohn des ehemaligen Eishockeyprofis Peter Draisaitl dominierte er schon früh seine Jahrgänge. Bei den Adler Mannheim sammelte er im Jugendteam in der Saison 2010/2011 sage und schreibe 192 Scorerpunkte. Durch diese Leistungen geriet er auch in Nordamerika ins Blickfeld und wurde 2012 an Position zwei von den Prince Albert Raiders in die Canadian Hockey League gedraftet.

Zwar wurde ihm immer wieder vorgeworfen, dass er von dem Namen seines berühmten Vaters profitieren würde, der einst im Olympiaviertelfinale 1992 gegen Kanada den vielleicht berühmtesten Fehlschuss der deutschen Eishockeygeschichte hingelegt hatte, als sein Penalty auf der Linie liegen blieb und Deutschland ausschied. Doch zwei Jahre später, nachdem er zwischenzeitlich in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft debütiert hatte, wurde Draisaitl Junior im Draft an Position drei von den Oilers in die NHL geholt. Damit ist er der am höchsten gedraftete deutsche Spieler der Geschichte.

Draisaitl zahlt Vertrauen zurück

Das Vertrauen, das damals in ihn gesetzt wurde, zahlt er zurück, durfte sofort im ersten Saisonspiel ran und schoss sein erstes NHL-Tor im achten Spiel. Nach einem zwischenzeitlichen Umweg durch die Canadian Hockey League ist Draisaitl seit Oktober 2015 Stammspieler bei den Oilers. Derzeit pulverisiert er alle bisherigen Bestmarken. Als erster Deutscher erzielt er mehr als 30 Tore, einen Megavertrag hat er ohnehin schon. 2017 schloss er einen Achtjahresvertrag über ein Gesamtvolumen von 68 Millionen ab. Doch damit soll noch längst nicht Schluss sein. „Ich habe immer noch Luft nach oben. Ich bin immer noch relativ jung und versuche, besser zu werden und neue Stärken in meinem Spiel zu finden“, sagte er. Doch der beste deutsche Eishockeyspieler ist er wohl jetzt schon.

