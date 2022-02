NHL-Star Leon Draisaitl hofft auf Eishockey-Gold für Deutschland: "Bin der größte Fan der Jungs"

Eishockey-Profi Leon Draisaitl traut dem deutschen Olympia-Team nach Silber 2018 in Pyeongchang bei den Winterspielen in Peking nun den ganz großen Coup zu. "Ich bin der größte Fan der Jungs, ich freue mich darauf, es wird ein super Turnier. Ich hoffe natürlich, dass Deutschland wieder so eine überragende Leistung abliefert wie vor vier Jahren und dass sie am Ende mit einer Goldmedaille nach Hause kommen", sagte der 26-Jährige vom NHL-Team Edmonton Oilers in einem Sky-Interview. Anzeige

Im Dezember hatte die NHL bekanntgegeben, dass Olympia erneut ohne die Stars der nordamerikanischen Eishockeyliga stattfinden wird. bekanntgegeben. Damit verpassen die NHL-Stars zum zweiten Mal in Folge die Winterspiele. Stattdessen nimmt Draisaitl als einziger Deutscher am All-Star-Wochenende der NHL in Las Vegas teil.