Der wertvollste Spieler der NHL im Portrait: So tickt der erste deutsche MVP Leon Draisaitl

Ein bisschen gefreut hat sich Leon Draisaitl doch. Der deutsche Eishockey-Star von den Edmonton Oilers wurde am Montagabend (Ortszeit) als bester Spieler der vergangenen NHL-Saison ausgezeichnet. Diese Ehre wurde keinem deutschen Spieler zuvor zu Teil. Doch das ganz große Ziel in dieser Saison geriet schon vor einigen Wochen außer Reichweite. Der gebürtige Kölner scheiterte mit seinen Oilers in heimischer Halle in den NHL-Playoffs um den Stanley-Cup in der ersten Runde. Deshalb will er die Saison trotz der Einzelauszeichnung nicht als herausragend bezeichnen.

"Eishockey ist ein Teamsport und dann interessiert es nicht, wie viele oder welche Einzeltrophäen ich gewinne“, sagte er im Interview mit dem SPORTBUZZER vor einigen Wochen. "Es geht darum, dass wir die beste Mannschaft sind und wir oben stehen. Wenn ich jetzt sage, dass die Einzeltrophäen mich nicht interessieren würden, wäre das gelogen. Aber es geht mir im Endeffekt um den Stanley-Cup.“

Dennoch schickt sich Draisaitl mit der Auszeichnung der Hart Memorial Trophy an, einer der ganz Großen seines Sports zu werden, der "Dirk Nowitzki des Eishockeys“, wie schon früher einmal über ihn zu lesen war in Anlehnung an die deutsche Basketball-Legende. Mit 24 Jahren hat er seinen vorläufigen Karriere-Höhepunkt erreicht. "Als ich noch aktiv war und in die NHL geguckt habe, haben Wayne Gretzky und Co. diese Trophäe gewonnen. Jetzt kann sich Leon in diese Reihe einsortieren. Das ist ein Meilenstein“, sagte sein Vater Peter Draisaitl dem SPORTBUZZER.

Und all das, weil er sich durchgebissen hat. "Leon hatte immer die Fähigkeit gehabt, sich den Herausforderungen anzupassen und sich immer wieder auf das höhere Niveau zu steigern. Er brauchte immer etwas Zeit, um sich umzugucken, aber er hat sich immer anpassen können. Er hat die Fähigkeit, sich aus dem Dreck zu ziehen. Er hat eine überragende mentale Stärke. Das ist der vielleicht entscheidende Punkt“, erklärt sein Vater, der selbst Profi war.

Draisaitls NHL-Karriere begann holprig So war es, als er 2014 von den Edmonton Oilers an dritter Stelle der Talente-Ziehung nach Kanada geholt, aber erst einmal aufs Abstellgleis gestellt wurde. Draisaitl gewöhnte sich an das hohe Niveau, und ist seit 2015 aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. "Er will lernen und adaptieren. Er hat sein Spiel immer wieder verändert und angepasst. Er kann sich gut einschätzen und weiß, was er seinem Spiel hinzufügen muss“, sagt sein Vater, der als Trainer arbeitet. Inzwischen ist Leon Draisatil in Nordamerika ein absoluter Star. "Davon lässt er sich aber nicht verrückt machen.“

In seiner Kindheit gab es Momente, die alles hätten auf den Kopf stellen können. "Es kam einige Male vor, dass er voll angezogen plötzlich nicht mehr spielen wollte, und wir wieder nach Hause gefahren sind“, erzählt sein Vater. "Mit sieben, acht Jahren hatte er mal ganz aufgehört zu spielen und es mit Fußball probiert.“ Laut Draisaitl Senior sei sein Sohn sehr talentiert gewesen. Doch ob es zu einer Weltkarriere gereicht hätte, die er nun als Eishockey-Profi eingeschlagen hat? Gewissheit ist: Der 24-Jährige ist nun der beste Spieler der abgelaufenen Saison.

Vater Draisaitl: "Leon bietet wenig Angriffsfläche"

Mit der Trophäe wird nun wohl auch etwas Abwechslung in Draisaitls Instagram-Kanal kommen. Normalerweise sind es Bilder mit seinem Hund, seiner Freundin, Kumpels und Familie, die er dort verbreitet. Manchmal sieht man ihn golfen. "Ich wäre weniger begeistert, wenn er mit einem Lamborghini durch die Gegend fahren und das bei Instagram posten würde. Ich bin der Meinung, dass man nicht unbedingt irgendwelche schwachsinnigen Posts machen muss, um bekannt zu werden“, sagt sein Vater. Der Eishockey-Profi hat es sich zu Herzen genommen, ist in Gesprächen zurückhaltend, will nicht zu viel preisgeben.

Privat hingegen ist Draisaitl offener. Zwar sei er kein Partygänger, wie sein Vater erzählt. "Aber er ist ein normaler junger Mann, der gern mit den Jungs um die Häuser zieht“, sagt der heutige Eishockey-Trainer. Dann könne der "Kölsche Jung“ auch mal einen Tisch allein unterhalten. Aber die eingebaute Handbremse hatte er schon immer – wild wurde es um ihn nie. "Leon bietet wenig Angriffsfläche. Er ist relativ ausgeglichen und gechillt – wir wissen immer noch nicht, von wem er das hat“, scherzt sein Vater. Nur wenn es um seine Familie geht, kann er auch lauter werden. Dann setzt der Schützer-Instinkt ein. Draisaitl, der Familienmensch.

NHL-Star Draisaitl: "Diesen Weg muss man zu 100 Prozent gehen"