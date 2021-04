Goretzka nimmt Löw nach Nordmazedonien-Debakel in Schutz: "Selber eingebrockt"

Nach zwei Siegen zum Auftakt in die Qualifikation zur WM 2022 in Katar hatte das deutsche Team am Mittwoch gegen Außenseiter Nordmazedonien einen harten Rückschlag erlebt. "Wir haben in den ersten beiden Spielen einen Hauch von Euphorie gespürt im Land. Wir haben uns einfach selber eingebrockt, dass das jetzt wieder vorbei ist", sagte der 26 Jahre alte Goretzka. Man müsse sehen, dass das Gerüst noch stabiler werde. "Das ist auf jeden Fall in erster Linie Aufgabe der Spieler."