Politprofi, Botschafter, Brückenbauer: Warum Leon Goretzka mehr als ein Fußballer ist

Er fasste sich ein Herz, vollstreckte den Abpraller zum 2:2 und formte mit seinen Händen ein Herz. Leon Goretzka, der Achtelfinalretter, lief auf die Kurve der ungarischen Fans zu und zeigte das Symbol der Liebe. Als wohl überlegte Antwort auf die homophoben Schmähgesänge ("Deutschland, Deutschland, Homosexuell!") der "Carpathian Brigade", die zur Neonaziszene gehören. Was für eine Geste – und das auf dem Siedepunkt der Emotionen, in der Hitze des Gefechts. Anzeige

"Spread love", also "verbreitet Liebe", schrieb der Bayern-Profi noch in der Nacht bei Twitter neben eine Regenbogenfahne und feierte das Weiterkommen sowie das anstehende Duell mit England in London mit: "Yes!!!!!!!! Wembley calling!" Der entschlossene Schuss zum 2:2, leicht abgefälscht, war das wichtigste der nun 14 Länderspieltore (bei 34 Einsätzen) des "überglücklichen" Goretzka. Es folgte die wichtige Botschaft (Liebe als Antwort auf Hass) an einem Abend, an dem der Sport im Vorfeld durch die Diskussion um das Verbot des Fußballverbandes UEFA, die Münchner Arena in Regenbogenfarben erleuchten zu lassen, beinahe in den Hintergrund gedrängt wurde.

Aber Sport und Politik sind nicht zu trennen. Bestes Beispiel: diese politisierte EM mit allerlei Symbolik. Beispielhaft: Leon Goretzka, der beste Botschafter seines Sports über den Fußball hinaus. Der sich stets klar positioniert: gegen Rassismus, gegen Hass und Homophobie. Für Toleranz und Offenheit. Vor Beginn des EM-Trainingslagers in Seefeld erklärte Goretzka: "Wenn ich für unser Land spielen darf, möchte ich für unsere Werte und Verfassung spielen, nicht für ein Land, das in Geschichte nicht aufgepasst hat. Schwarz-Rot-Gold sind die Farben unserer Demokratie, nicht der Rechten."





Für seine Haltung gegen rechte Politik und die AfD wurde er schon mehrfach angefeindet. Einschüchtern? Lässt er sich nicht. Siehe die Fotos im Magazin DB mobil, bei denen der 26-Jährige eine Fahne schwenkt mit der Aufschrift: "Kein Fußball den Faschisten“. Mit Blick auf die Bundestagswahl in diesem September argumentiert der gebürtige Bochumer gegen die AfD, "die in der Pandemie wiederholt bewiesen hat, dass sie keine Alternative ist". Sein Credo: "Mannschaftssport ist ja das perfekte Sinnbild dafür, wie eine Gesellschaft funktionieren sollte: Es ist egal, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst und was für eine Kultur du lebst. Und ich wünsche mir, dass das auch zu 100 Prozent für unser Land gilt."

Goretzka blickt über den Tellerrand hinaus All die Zeit abseits vom Fußball – und Profis haben trotz der Belastung mit dem ewigen Rhythmus von Training, Reise, Hotel, Spiel eine Menge davon – nutzt Goretzka, um über den Tellerrand hinaus zu blicken. Seine Rolle als Vorbild für Kinder hinterfragt er bewusst. "Wir Profisportler sollten uns bewusst sein, dass sich Menschen mitunter zu Herzen nehmen, was wir sagen oder machen. Wir können Leute erreichen. Ich denke, wir Sportler können Reichweiten nutzen, die andere nicht haben, um etwas zu bewegen." Gesagt, getan. Gemeinsam mit Kumpel Joshua Kimmich gründete er im März 2020, rasch nach Beginn der Corona-Pandemie, die Initiative "We kick Corona". Die beiden Bayern-Profis spendeten einen Startbetrag von einer Million Euro. Mit der Aktion unterstützen sie zahlreiche Hospize, Tafeln und andere karitative Einrichtungen.