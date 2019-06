Goretzka mahnt nach 8:0-Kantersieg gegen Estland: "Gibt immer noch viel zu verbessern"

Torschütze Goretzka sieht nach dem Katastrophen-Jahr 2018, in dem Deutschland in der Nations League abstieg und bei der WM in der Vorrunde ausschied, zwar Fortschritte ("Ich denke, es hat sich schon im ersten Spiel angedeutet, dass wir uns immer besser aufeinander abstimmen"), mahnt allerdings auch: "Der Umbruch ist noch lange nicht abgeschlossen. Es gibt immer noch viel zu verbessern. Jetzt gilt es, die Leistung zu optimieren." Klare Worte vom Profi des FC Bayern.

Reus bleibt "realistisch", Sorg voll des Lobes für DFB-Team

Auch BVB-Kapitän Marco Reus blieb ernst: "Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen mehr Tore als gegen Weißrussland zu schießen. Die beiden Spiele waren jetzt nicht der Gradmesser. Wir müssen realistisch bleiben", so der zweifache Torschütze.

Trainer Marcus Sorg, der seinen zweiten Sieg in Folge als Löw-Vertreter feierte, lobte dagegen sein Team ausführlich. "Nicht viel" hätte besser laufen können, sagte der 53-Jährige. "Ich bin stolz, dass die Mannschaft nach dieser langen Saison noch mal so viel Begeisterung und Leidenschaft an den Tag gelegt hat. Die Aufgabe war sechs Punkte einzufahren, das haben wir erfüllt." Sorg hob bei RTL vor allem Ilkay Gündogan hervor: "Illy hat heute vor Spielfreude gesprüht. Ein fantastisches Spiel von ihm, unglaubliche Weitsicht. Eine fantastische Leistung." Sorg blickte positiv in die Zukunft: "Jeder Sieg hilft, das tut gut. Aber es werden auch noch andere Spiele kommen. Es wächst aber was zusammen und wir wollen diesen frischen Aufwind und die Begeisterung mitnehmen."

Manuel Neuer: "Wir hatten einen guten Spielfluss und den Gegner einfach niedergespielt. Wir haben uns gesteigert und die beiden Spiele seriös runtergespielt."

Joshua Kimmich: "Der Gegner war nicht top. Aber wir haben es trotzdem richtig gut gemacht.Die Fans haben gemerkt, dass wir viele Tore machen wollten. Allgemein würde ich sagen, dass auch schon im Trainingslager sehr gut gearbeitet wurde. Es ist egal, was von der Bank noch kommt. Es ist sehr viel Qualität dabei. "

Marco Reus: "Wir haben uns vorgenommen, ein bisschen mehr Tore als gegen Weißrussland zu schießen. Sie standen sehr tief, aber wir hatten heute einen besseren Rhythmus. Die beiden Spiele waren jetzt nicht der Gradmesser. Wir müssen realistisch bleiben."

Leon Goretzka: "Ich denke es hat sich schon im ersten Spiel angedeutet, dass wir uns immer besser aufeinander abstimmen. Der Umbruch ist noch lange nicht abgeschlossen. Es gibt immer noch viel zu verbessern. Jetzt gilt es, die Leistung zu optimieren."

